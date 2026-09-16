Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे

Gold Hallmarking Fee Hike: देश में जहां एक ओर 2000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर व्यापारियों के लिए 0.4 फीसदी के चार्ज लगाए जाने को लेकर चर्चा है. वहीं, अब सोने के हॉलमार्क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग फीस बढ़ा दी है. अब ज्वेलर्स को हर गोल्ड आर्टिकल की हॉलमार्किंग के लिए 75 रुपये देने होंगे. पहले यह फीस 45 रुपये थी. यह फीस वजन के हिसाब से न तय होकर प्रति आइटम तय की जाती है. वहीं, एक कंसाइनमेंट की न्यूनतम फीस ₹200 ही रखी गई है.

हॉलमार्किंग में किए जाने वाले नियमों में बदलाव के तहत अब ज्वेलर्स को मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर पर सोने की हर ज्वेलरी पीस के लिए 75 रुपये फीस देनी होगी.

45 से बढ़कर 75 रुपये हुई गोल्ड हॉलमार्किंग फीस

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गोल्ड हॉलमार्किंग फीस को 45 से बढ़कर 75 रुपये कर दिया गया है. यानी अब यह फीस 30 रुपये ज्यादा देनी होगी. माना जा रहा है कि इस फीस में कुल 66.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह बदलाव BIS हॉलमार्किंग संशोधन नियम 2026 के तहत किया गया है. जानकारी के मुताबिक नई फीस 14 सितंबर 2026 से लागू हो गई है. यह बदलाव केवल सोने की हॉलमार्किंग में की गई है. चांदी की हॉलमार्किंग को लेकर फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. BIS के हॉलमार्किंग नियम पहली बार 14 जून 2018 को जारी किए गए थे.

क्या ग्राहकों से होगी गोल्ड हॉलमार्किंग फीस की वसूली?