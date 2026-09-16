Home > व्यापार > Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे

Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे

हॉलमार्किंग में किए जाने वाले नियमों में बदलाव के तहत अब ज्वेलर्स को मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर पर सोने की हर ज्वेलरी पीस के लिए 75 रुपये फीस देनी होगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 16, 2026 5:18:37 PM IST

Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे


Gold Hallmarking Fee Hike: देश में जहां एक ओर 2000 रुपये से ज्यादा की UPI पेमेंट पर व्यापारियों के लिए 0.4 फीसदी के चार्ज लगाए जाने को लेकर चर्चा है. वहीं, अब सोने के हॉलमार्क को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS ने सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग फीस बढ़ा दी है. अब ज्वेलर्स को हर गोल्ड आर्टिकल की हॉलमार्किंग के लिए 75 रुपये देने होंगे. पहले यह फीस 45 रुपये थी. यह फीस वजन के हिसाब से न तय होकर प्रति आइटम तय की जाती है. वहीं, एक कंसाइनमेंट की न्यूनतम फीस ₹200 ही रखी गई है.
हॉलमार्किंग में किए जाने वाले नियमों में बदलाव के तहत अब ज्वेलर्स को मान्यता प्राप्त हॉलमार्किंग सेंटर पर सोने की हर ज्वेलरी पीस के लिए 75 रुपये फीस देनी होगी. 

45 से बढ़कर 75 रुपये हुई गोल्ड हॉलमार्किंग फीस 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब गोल्ड हॉलमार्किंग फीस को 45 से बढ़कर 75 रुपये कर दिया गया है. यानी अब यह फीस 30 रुपये ज्यादा देनी होगी. माना जा रहा है कि इस फीस में कुल 66.7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. यह बदलाव BIS हॉलमार्किंग संशोधन नियम 2026 के तहत किया गया है. जानकारी के मुताबिक नई फीस 14 सितंबर 2026 से लागू हो गई है. यह बदलाव केवल सोने की हॉलमार्किंग में की गई है. चांदी की हॉलमार्किंग को लेकर फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. BIS के हॉलमार्किंग नियम पहली बार 14 जून 2018 को जारी किए गए थे. 

क्या ग्राहकों से होगी गोल्ड हॉलमार्किंग फीस की वसूली? 

बहुत से लोगों के मन में यह विचार आ रहा है कि क्या गोल्ड हॉलमार्किंग फीस की वसूली ग्राहकों से की जाएगी. जबकि, ऐसा बिलकुल नहीं है. इस बढ़ाई गई फीस को ज्वेलर्स को देना होगा. नियमों में ग्राहकों से अलग से 75 रुपये लेने की बात नहीं कही गई है. हालांकि, वे इसे ज्वेलरी की कुल बनने वाली कीमत में भी शामिल कर सकते हैं, जिससे ग्राहक को इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है. इसलिए सोना लेते समय आपको ज्वेलर से हॉलमार्किंग की फीस को लेकर पहले ही बात कर लेनी चाहिए. 

Tags: Gold Hallmarking Fee Hike
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

भगवान गणेश पर बनीं 5 एनिमेटेड फिल्में

September 14, 2026
Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे
Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे
Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे
Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे
Gold Hallmarking Fee Hike: गोल्ड हॉलमार्किंग हुआ महंगा, 67% ज्यादा लगेगी फीस, क्या खरीदारों को चुकाने होंगे पैसे