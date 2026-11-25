Dubai Gold Customs Rules: दुबई को सोने की खरीदारी के लिए दुनिया के पसंदीदा बाजारों में गिना जाता है. यहां सोने की कीमतों और डिजाइन की वजह से बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक भी गहने खरीदते हैं. लेकिन दुबई से सोना खरीदना जितना आसान है, उसे भारत लाने के नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं. कई लोगों को लगता है कि विदेश से लौटते समय हर यात्री एक तय मात्रा में सोना बिना टैक्स दिए ला सकता है, जबकि ऐसा नहीं है. भारत में सोने के गहनों, सिक्कों और गोल्ड बिस्किट को लेकर अलग-अलग कस्टम नियम हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि दुबई से भारत सोना लाने पर कितनी छूट मिलती है और कब कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ती है.

कितने ग्राम सोना ला सकते हैं बिना कस्टम ड्यूटी?

वित्त मंत्रालय के बैगेज रूल्स 2026 के मुताबिक, विदेश में 1 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले भारतीय निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक को सोने के गहने लाने पर विशेष छूट मिलती है. इसके तहत महिला यात्री 40 ग्राम और महिला के अलावा अन्य यात्री 20 ग्राम तक के गने बिना कस्टम ड्यूटी के ला सकते हैं. इस नियम में सरकार ने गहनों की कीमत की पुरानी सीमा हटा दी है. अब यह छूट केवल वजन का आधार पर तय होती है.

हालांकि, यह सुविधा हर यात्री के लिए नहीं है. इसके लिए विदेश में 1 साल से ज्यादा समय तक रहने की शर्त पूरी करना जरूरी है. साथ ही, यह छूट केवल गहनों पर लागू होती है, सोने के सिक्कों और बिस्किट पर नहीं.

सोने के सिक्के और बिस्किट लाने पर कितना लगेगा टैक्स?

अगर आप दुबई से सोने के सिक्के या गोल्ड बिस्किट खरीदकर भारत ला रहे हैं, तो आपको 40 ग्राम या 20 ग्राम वाली ड्यूटी फ्री छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, भारतीय मूल का व्यक्ति या वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाला यात्री कम से कम 6 महीने विदेश में रहने के बाद सोना ला सकता है. इसके तहत एक यात्री अधिकतम 1 किलोग्राम सोना अपने साथ ला सकता है. इसमें सोने के सिक्के, बार और गहने शामिल हैं. इसके लिए निर्धारित कस्टम ड्यूटी चुकानी होती है और भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में करना होता है.

मुंबई कस्टम्स की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, पात्र यात्रियों के लिए इस श्रेणी में सोने पर 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी लागू है. वहीं, अन्य यात्रियों के लिए बताई गई दर 36 फीसदी है. इसलिए सोना खरीदने से पहले अपनी पात्रता और लागू दर की जानकारी जरूर जांच लें.

एयरपोर्ट पर सोने की घोषणा करना जरूरी

अगर आप ऐसा सोना ला रहे हैं जिस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो भारत पहुंचने पर आपको कस्टम डिपार्टमेंट को बताना होगा. नए कस्टम बैगेज नियमों के तहत, यात्री ICEGATE पोर्टल या अतिथि ऐप के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक घोषणा भी जमा कर सकते हैं. यह घोषणा यात्रा से तीन दिन पहले तक की जा सकती है. ड्यूटी वाला सोना ले जाने वाले यात्रियों को ग्रीन चैनल के बजाय रेड चैनल से कस्टम अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. सोना छिपाने या बिना घोषणा के जाने पर सामान ज़ब्त होने और कस्टम एक्ट के तहत कार्रवाई का खतरा होता है.