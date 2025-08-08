Home > व्यापार > Gold Silver Price: रक्षाबंधन से पहले बढ़े सोने-चांदी के दाम, गोल्ड 1,02,250 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, जाने आपके शहर में क्या चल रहा भाव?

Gold Silver Price: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी जारी रही और यह 1,02,250 रुपये के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ कदम ने इस सुरक्षित निवेश में निवेशकों की रुचि बढ़ा दी है।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 8, 2025 20:42:00 IST

Gold Silver Price: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में तेजी जारी रही और यह 1,02,250 रुपये के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ कदम ने इस सुरक्षित निवेश में निवेशकों की रुचि बढ़ा दी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 3 अक्टूबर का अनुबंध 482 रुपये की बढ़त के साथ 1,01,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,01,468 रुपये था। इसके बाद यह 1,02,250 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। 

पिछली बार यह 482 रुपये यानी 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,01,950 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस बीच, इसने 1,01,456 रुपये का निचला स्तर भी छुआ।

एमसीएक्स पर चांदी की कीमत

इसी तरह, 5 सितंबर, 2025 को परिपक्व होने वाले चांदी वायदा ने भी सत्र की शुरुआत बढ़त के साथ की। एमसीएक्स पर यह अनुबंध 355 रुपये की बढ़त के साथ 1,14,641 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,14,286 रुपये था। यह आगे बढ़कर 1,15,065 रुपये के उच्चतम स्तर को छू गया। पिछली बार यह 1,15,013 रुपये पर कारोबार कर रहा था – जो पिछले बंद भाव से 727 रुपये या 0.64 प्रतिशत की बढ़त है। इस बीच, यह 1,14,641 रुपये के निचले स्तर को भी छू गया।

आगे की खबर अपडेट हो रही…

