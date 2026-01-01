Home > व्यापार > 2025 का सरप्राइज गिफ्ट: इस सोने के दाम लुढ़के ₹1 लाख के नीचे, जानें ताजा रेट

2025 का सरप्राइज गिफ्ट: इस सोने के दाम लुढ़के ₹1 लाख के नीचे, जानें ताजा रेट

सोने की कीमतें लगातार तीसरे दिन गिरीं, जिससे 24-कैरेट सोना गिरकर लगभग ₹1.33 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी भी अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से फिसलकर ₹2.30 लाख प्रति किलोग्राम के आसपास आ गई.

By: Anshika thakur | Published: January 1, 2026 6:06:48 AM IST

Gold Rate: इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के डेटा के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,400 से ज़्यादा गिर गई है. इस गिरावट से सोने की कीमतें अपने पिछले रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे आ गई हैं, जिससे शादी के सीज़न में खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को बहुत खुशी हुई है.

Gold Rates Today

आज बाज़ार में सभी कैटेगरी में सोने की कीमतें फिर से गिर गई हैं. आइए जानते हैं नई कीमतें:

24-कैरेट सोना: शुद्ध सोने की कीमत ₹1,404 गिरकर ₹133,195 प्रति 10 ग्राम हो गई है. कल यह ₹134,599 था.

22-कैरेट सोना: ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला 22-कैरेट सोना अब ₹122,007 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है.

18-कैरेट सोना: सबसे बड़ी खबर 18-कैरेट सोने के बारे में है, जिसकी कीमत अब ₹1 लाख से नीचे गिरकर ₹99,896 प्रति 10 ग्राम हो गई है.

चांदी की कीमतें भी नरम हुईं

चांदी खरीदने वालों को भी आज बचत करने का अच्छा मौका मिला. चांदी की कीमत 1,909 रुपये गिरकर 2,30,420 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार (कॉमेक्स) में चांदी की कीमतों में लगभग 8.5% की तेज़ गिरावट देखी गई, जिसका सीधा असर भारतीय बाज़ारों पर पड़ा.

यह अचानक गिरावट क्यों?

बाज़ार विशेषज्ञों का कहना है कि साल के आखिरी दिन इस गिरावट के पीछे दो मुख्य कारण हैं:

मार्जिन में बढ़ोतरी: कमोडिटी एक्सचेंजों ने सोने और चांदी पर मार्जिन बढ़ा दिया है. इससे निवेशकों ने अपनी पुरानी पोजीशन बंद कर दीं, जिसके कारण बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ गया.

अंतर्राष्ट्रीय मंदी: ग्लोबल मार्केट (कॉमेक्स) में सोने और चांदी की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है. सोने की कीमत में लगभग 0.75% और चांदी में लगभग 8.5% की गिरावट आई है.

निष्कर्ष

2025 का अंत सोने और चांदी के बाजारों के लिए “करेक्शन” या कीमतों में एडजस्टमेंट का समय रहा है. हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 की शुरुआत में मांग फिर से बढ़ सकती है, इसलिए यह उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है जो निवेश करना चाहते हैं या गहने खरीदना चाहते हैं. साल के आखिरी दिन यह राहत नए साल के जश्न को और भी खास बना रही है.

