Giorgia Meloni Net Worth: आलीशान जिंदगी जीती हैं जॉर्जिया मेलोनी? संपत्ति का पूरा हिसाब आया सामने; इतनी अमीर हैं PM Modi की खास दोस्त

Giorgia Meloni Net Worth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोम पहुंचे, जहाँ उनके इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. X पर अपने दोस्त PM मोदी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए, मेलोनी ने लिखा कि ‘रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त!’ और इसके साथ ही उन्होंने इटली और भारत के राष्ट्रीय झंडे दर्शाने वाले दो इमोजी भी जोड़े. ऐसे में लोग Giorgia Meloni की निजी दौलत और वो कितनी अमीर हैं, इस बारे में भी खूब जानकारी जुटा रहे हैं. गौरतलब है कि Giorgia Meloni पहली बार 2006 में संसद सदस्य (MP) चुनी गई थीं. अपने कार्यकाल के शुरुआती दो सालों में, उन्होंने ‘चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़’ की उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया, और 2008 से 2011 तक उन्होंने ‘युवा मामलों की मंत्री’ का पद संभाला.

कितनी है सैलरी ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाइनेंशियल वेबसाइट Money की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इटली में एक संसद सदस्य की कुल मासिक सैलरी 11,703 यूरो (लगभग ₹10.47 लाख) होती है. टैक्स कटने के बाद, उन्हें 5,346.54 यूरो (लगभग ₹4.78 लाख) मिलते हैं. इसके अलावा, सांसदों को 3,721 यूरो (₹3.33 लाख) का दैनिक भत्ता और 3,690 यूरो (₹3.30 लाख) का एक और भत्ता भी मिलता है. साथ ही, सांसदों को टेलीफ़ोन के खर्च के लिए हर साल 1,200 यूरो (₹1.07 लाख) दिए जाते हैं, और उन्हें हर तीन महीने में आने-जाने के खर्च के लिए 3,323 से 3,995 यूरो (₹2.97–₹3.57 लाख) मिलते हैं. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संसद सदस्य आमतौर पर अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियों को दान कर देते हैं. ‘चैंबर ऑफ़ डेप्युटीज़’ की वेबसाइट के मुताबिक, साल 2022 में Meloni की घोषित आय 293,531 यूरो (लगभग ₹2.62 करोड़) थी.

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कितनी संपत्ति की मालकिन हैं मेलोनी

2022 के बाद उनकी कुल आय का विस्तृत रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन 2021 से ही उनकी कमाई में बढ़ोतरी का रुझान दिखना शुरू हो गया था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि COVID-19 के दौर यानी 2020 की बात जाए की जाए तो उस समय मेलोनी की आय 134,206 यूरो (1.2 करोड़ रुपये) थी. इससे पहले, 2017–18 में उनकी आय काफी कम थी. 2017–2018 में जॉर्जिया मेलोनी की वार्षिक आय 98,471 यूरो, या 88.13 लाख रुपये थी. 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार, रोम में उनके पास दो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और एक कार थी. रिपोर्टों के अनुसार, 2006 से मेलोनी की अब तक की सभी कमाई को मिलाकर उनकी कुल नेट वर्थ 1.6 मिलियन यूरो, या 14.31 करोड़ रुपये हो जाती है. यह अब तक जारी किया गया सबसे ताज़ा आंकड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से उनकी संपत्ति से जुड़ी कोई भी वित्तीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

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