दिल्ली-NCR में खरीदना चाहते हैं घर, दुकान या होटल के लिए जमीन? GDA ला रहा है मेगा ऑक्शन, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन

Ghaziabad Property Auction: अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर, दुकान या फिर होटल आदि लेने के लिए कोई जमीन खरीदना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) 17 जुलाई को मेगा प्रॉपर्टी नीलामी का आयोजन करेगा. इसके तहत प्राधिकरण की 19 योजनाओं व्यावसायिक, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, दुकान, होटल, सामुदायिक केंद्र, स्कूल के साथ ही हॉस्पिटल आदि के लिए भूखंड नीलाम किए जाएंगे. इसके साथ हा आवासीय प्लॉट भी शामिल रहेंगे.

प्राधिकरण को इस नीलामी से बेहतर राजस्व मिलने के साथ ही शहर में नए निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल बनाने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है.

कब होगी नीलामी और कब तक करें आवेदन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नीलामी 17 जुलाई को होगी. इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आवेदन कर सकते हैं. अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है. जबकि, ऑफलाइन आवेदन करने के लिए HDFC बैंक की आरडीसी, राजनगर शाखा से प्राप्त और जमा किए जाएंगे. जीडीए के अधिकारियों के अनुसार पिछली प्रॉपर्टी नीलामी को लोगों का अच्छा समर्थन मिला था. इस नीलामी में हिस्सा लेने के लिए आप 13 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

निवेशकों के लिए हो सकता है फायदेमंद

एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीडीए में होने वाली नीलामी निवेशकों के लिए फायदेमंद और एक लाभकारी डील हो सकती है. आबादी बढ़ने के साथ ही गाजियाबाद में जमीन की मांग तेज हो रही है. भविष्य में इन जमीनों की कीमतों में और ज्यादा उछाल आ सकता है. प्राधिरकण की पिछले दिनों हुई प्लॉटों की नीलामी से करीब 213 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था.