आज से शुरू होंगी 8 कैंसिल ट्रेनें, हजारों यात्रियों को होगा फायदा; दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों के लिए खुशखबरी!

Ghaziabad Trains: गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद अब इनमें से 8 ट्रेनों को आज से संचालित किया जा रहा है. लोकल ट्रेनों के संचालन से हजारों नौकरी पेशा और छात्र-छात्रों को काफी फायदा मिलेगा.

8 ट्रेनें फिर से हुई शुरु

पुननिर्माण के कारण अलग-अलग तिथि पर 16 ट्रेन रद्द कर दी गई थी. इनमें ज्यादातर ट्रेन दिल्ली से गाजियाबाद के बीच चलने वाली हैं. इससे हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. वहीं कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर चार की जगह 5 पर रोकी जा रही हैं. ज्यादातर ट्रेनों को 16 दिसंबर को संचालित कर दिया गया था. वहीं अब 8 ट्रेनें फिर से शुरु कर दी गई है.

यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना

गाजियाबाद स्टेशन पर प्रतिदिन हजारों यात्री इन ट्रेन से सफर करते हैं. वर्तमान में रेलवे स्टेशन पर काम चल रहा है. रेलवे लाइन के पास निर्माण कार्य के चलते ट्रेनों को रद्द करने और प्लेटफॉर्म नंबर बदलने का निर्णय लिया गया था.

कौन-कौन सी ट्रेनें की गई रद्द?