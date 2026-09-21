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Platform Ticket: ट्रेन आधी रात स्टेशन पर पहुंची और सुबह तक रुकना है? क्या प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी होगा, जानें रेलवे के नियम

कई यात्रियों को यह भी लगता है कि ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कुछ घंटे रुकने के लिए दोबारा कोई टिकट लेना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं क्या वाकई ऐसा होता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 3:38:13 PM IST

Platform Ticket: ट्रेन आधी रात स्टेशन पर पहुंची और सुबह तक रुकना है? क्या प्लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी होगा, जानें रेलवे के नियम


Platform Ticket: भारतीय रेलवे देश के बड़े नेटवर्क में से एक है. ट्रेन में रोजाना लाखों-करोड़ों लोग यात्रा करते हैं. लोग सुबह-शाम और आधी रात भी ट्रेन में सफर करते हैं. अगर आपकी ट्रेन रात के समय किसी स्टेशन पर पहुंचती है और आपको अगली सुबह तक उसी स्टेशन पर रुकना है, तो अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या इस दौरान प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना पड़ेगा? खासकर तब जब ट्रेन रात 12 बजे या उसके बाद स्टेशन पहुंचती है और सुबह तक आगे की यात्रा या किसी दूसरी ट्रेन का इंतजार करना हो.
कई यात्रियों को यह भी लगता है कि ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कुछ घंटे रुकने के लिए दोबारा कोई टिकट लेना पड़ सकता है. चलिए जानते हैं क्या वाकई ऐसा होता है. 

क्या रात में भी प्लेटफॉर्म टिक्ट लेना होगा? 

अक्सर यह सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर कोई ट्रेन से रात 2 बजे स्टेशन पर उतरता है और सुबह तक रुकता है, तो क्या उसे प्लेटफॉर्म टिकट लेना होगा? देखा जाए तो रात में लोग सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्टेशन से बाहर नहीं जाते हैं या कुछ मामलों में सवारी नहीं मिलती है. ऐसे में आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके पास जो भी मौजूदा टिकट है, जिससे आपने यात्रा की है उस टिकट पर ही आप रातभर स्टेशन पर इंतजार कर सकते हैं. इसके लिए टीटीई द्वारा आपका कोई चालान नहीं किया जाएगा. 

इंतजार करने के लिए क्या करना होगा? 

अगर आप रात में प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं तो इसके लिए प्लेटफॉर्म पर इंतजार न करके वेटिंग रूम में इंतजार करना ज्यादा बेहतर रहेगा. अगर आपको किसी बात का संकोच लग रहा है तो ऐसे में आप किसी रेलवेकर्मी से भी मदद ले सकते हैं. प्लेटफॉर्म टिकट तब के लिए लेना होता है जब आप किसी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए हों या स्टेशन पर कोई काम हो.

Tags: Platform Ticket
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