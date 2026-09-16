UPI Merchant Charges: QR कोड पर धड़ाधड़ आ रहा पैसा? दुकानदार MDR खर्च कम करने के लिए अपनाएं 4 तरीके

UPI For Shopkeepers: आजकल छोटी दुकान हो या बड़ा कारोबार, ज्यादातर ग्राहक कैश की जगह UPI से पेमेंट करना पसंद करते हैं. QR कोड स्कैन किया और कुछ सेकेंड में पैसा खाते में पहुंच जाता है. दुनकानदारों के लिए भी यह सुविधा काफी आसान है, लेकिन ज्यादा डिजिटल पेमेंट के साथ पेमेंट प्रोसेसिंग से जुड़ा खर्च भी ध्यान देने वाली बात बन गया है. मंगलवार यानी 16 सितंबर 2026 को 2,000 रुपये से ज़्यादा के मर्चेंट UPI पेमेंट पर 0.4% MDR यानी Merchant Discount Rate लगने से, मर्चेंट पेमेंट कॉस्ट बढ़ने को लेकर परेशान हैं.

ऐसे में पेमेंट की सुविधा बंद करने की जरूरत नहीं है. दुकानदार अपने पेमेंट सिस्टम को थोड़ा समझदारी से मैनेज करके लागत को कंट्रोल कर सकते हैं. ऐसे में चलिए वह 4 आसान तरीके.

छोटे पेमेंट के लिए UPI Lite को समझें

छोटी रकम के बार-बार होने वाले भुगतान के लिए UPI Lite एक विकल्प हो सकता है. यह खास तौर पर कम रकम से ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है. हालांकि, इसे बड़े मर्चेंट पेमेंट पर MDR से बचने का तरीका नहीं समझना चाहिए. दुनकानदार को इसका इस्तेमाल इसके तय नियमों के हिसाब से ही करना चाहिए.

सही QR कोड और पेमेंट सर्विस चुनें

हर QR कोड की फीस और नियम एक जैसे नहीं होते. कुछ सेवाओं में डिवाइस रेंट, साउंडबॉक्स चार्ज या दूसरी सर्विस फीस भी हो सकती है. इसलिए दुनकानदार को अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना चाहिए कि उसके QR पर किस तरह की फीस लग रही है. अगर सिर्फ QR से काम चल सकता है तो जरूरत न होने पर अतिरिक्त डिवाइस लेने से बचा जा सकता है.

बड़े बिल को जबरदस्ती टुकड़ों में न बांटें

कई दुकानदार सोच सकते हैं कि 5000 रुपये के बिल को कई छोटे पेमेंट में बांट दिया जाए तो MDR से बचा जा सकता है. लेकिन सिर्फ फीस बचाने के लिए जानबूझकर एक ही बिल को कई ट्रांजेक्शन में बांटना सही तरीका नहीं है. बैंक या पेमेंट कंपनी के नियम इसके खिलाफ हो सकते हैं. इसलिए ऐसा करने से पहले अपने पेमेंट प्रोवाइडर की शर्तें जरूर समझें.

सीधे बैंक खाते में पेमेंट का विकल्प देखें

कारोबार के लिए कई मामलों में सीधे बैंक खाते में UPI से पैसा लेना आसान विकल्प हो सकता है. इससे अलग पेमेंट एग्रीगेटर या वॉलेट की जरूरत कम पड़ सकती है. हालांकि, कौन-सा तरीका आपके कारोबार के लिए सस्ता पड़ेगा, यह बैंक की फीस और आपके पेमेंट सेटअप पर निर्भर करेगा.

एक ध्यान देने वाली बात

मर्चेंट डिस्काउंट रेट का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दुकानदार हर UPI पेमेंट पर ग्राहक से अलग से चार्ज वसूल सकता है. इसलिए किसी भी तरीके को अपनाने से पहले अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से फीस और नियम की जानकारी लेना जरूरी है. कारोबार के हिसाब से सही QR और बैंकिग चैनल चुनना ही पेमेंट खर्च को संभालने का सुरक्षित तरीका है.

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