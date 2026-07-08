Home > व्यापार > गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते में बढ़ीं दूरियां, अब दोनों की उम्र का अंतर भी बना लोगों के बीच चर्चा का विषय!

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के रिश्ते में बढ़ीं दूरियां, अब दोनों की उम्र का अंतर भी बना लोगों के बीच चर्चा का विषय!

Gaurav Khanna Akanksha Chamola divorce: इस कपल ने 24 नवंबर 2016 को शादी की थी और खबरों के अनुसार वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. उनके रिश्ते की एक बात जिस पर अक्सर चर्चा होती रही है वह है उनके बीच उम्र का 10 साल का अंतर.

By: Anshika thakur | Published: July 8, 2026 7:58:48 PM IST

गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला तलाक
गौरव खन्ना आकांक्षा चमोला तलाक


Gaurav Khanna Akanksha Chamola divorce: हाल ही में टेलीविजन इंडस्ट्री को यह जानकर हैरानी हुई कि एक्टर गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला लगभग एक दशक की शादी के बाद तलाक लेने जा रहे हैं. इस कपल ने 24 नवंबर 2016 को शादी की थी और खबरों के अनुसार वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं. उनके रिश्ते की एक बात जिस पर अक्सर चर्चा होती रही है वह है उनके बीच उम्र का 10 साल का अंतर.
 

गौरव खन्ना, आकांक्षा चमोला से कितनें‌ बड़े हैं

 
आकांक्षा चमोला ने ‘लॉक अप’ सीजन 2 में यह बताकर सबको हैरान कर दिया कि उन्होंने कभी गौरव खन्ना से तलाक लेने के बारे में सोचा था. उनके अनुसार यह आपसी सहमति से लिया गया एक समझदारी भरा फैसला था.
 
हालांकि इंटरनेट यूजर्स उनके बीच उम्र के अंतर को लेकर उत्सुक रहते हैं लेकिन आकांक्षा ने कहा कि यह अंतर उनके लिए कभी कोई समस्या नहीं रहा क्योंकि वह एक ऐसे साथी की तलाश में थीं जो समझदार और सुलझा हुआ हो.
 
उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में उनके माता-पिता उम्र के अंतर को लेकर हिचकिचा रहे थे लेकिन बाद में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. जानकारी के लिए बता दें कि 1981 में जन्मे गौरव, 1991 में जन्मी आकांक्षा से दस साल बड़े हैं.
 

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का तलाक

 
आकांक्षा ने एक रियलिटी टीवी शो में बताया कि उन्हें जल्द ही यह एहसास हो गया था कि वह मां नहीं बनना चाहतीं और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए बच्चों के बिना वाली जिंदगी पसंद करती हैं जबकि गौरव बच्चे चाहते थे.
 
लंबे समय से चले आ रहे गहरे रिश्ते और साथ बिताए समय के बावजूद उन्हें एहसास हुआ कि वे एक-दूसरे के लिए सही पार्टनर नहीं हैं क्योंकि भविष्य को लेकर उनकी सोच अलग-अलग थी.
 
इस घोषणा के बाद, गौरव ने सबके सामने आकांक्षा का समर्थन किया और कहा कि उनके लिए उनका प्यार और सपोर्ट पहले जैसा ही है. उन्होंने शो में आकांक्षा की आगे की यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं. आकांक्षा और गौरव दोनों का कहना है कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है.
 
शो के दौरान एक और विवाद तब हुआ जब साथी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने दावा किया कि आकांक्षा बायसेक्शुअल हैं. इससे कंटेस्टेंट्स के बीच काफी तनाव पैदा हो गया, आकांक्षा ने अपनी निजी ज़िंदगी की इतनी निजी बात सबके सामने जाहिर करने के लिए कालरा पर अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया.

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