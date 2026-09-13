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Ganesh Chaturthi Bank Holiday: 14 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं? RBI की लिस्ट में किन राज्यों के नाम; देखें पूरा अपडेट

Bank Holidays 14 September 2026: क्या आप सोमवार 14 सितंबर 2026 को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं? आप अपना टाइम रीशेड्यूल करना चाह सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यह बताया है कि 14 सितंबर को बैंक की बंदी राज्य के हिसाब से है.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 11:14:46 PM IST

14 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं? RBI की लिस्ट में किन राज्यों के नाम
14 सितंबर 2026 को बैंक बंद रहेंगे या नहीं? RBI की लिस्ट में किन राज्यों के नाम


Ganesh Chaturthi 2026 Bank Holiday: क्या आप सोमवार 14 सितंबर 2026 को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं? आप अपना टाइम रीशेड्यूल करना चाह सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे.  हालांकि, रिसर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यह बताया है कि 14 सितंबर को बैंक की बंदी राज्य के हिसाब से है, इसलिए पूरे देश में बैंक ब्रांच बंद नहीं रहेंगी. जिन कस्टमर्स को फिजिकल बैंकिंग का काम करना है, उन्हें ब्रांच जाने से पहले अपने राज्य में लागू छुट्टियों का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए.

सितंबर में बैंक कस्टमर्स के लिए त्योहारों और रीजनल छुट्टियों का मिक्सचर रहेगा, देश के अलग-अलग हिस्सों में ब्रांच महीने में कई दिन बंद रहेंगी. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, बैंक की छुट्टियां शहरों और राज्यों में अलग-अलग होती हैं, जिसका मतलब है कि देश के एक हिस्से में बंदी पूरे देश में लागू नहीं हो सकती है.

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14 सितंबर को जिन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, 14 सितंबर को इन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे:

  • महाराष्ट्र
  • ओडिशा
  • कर्नाटक
  • तमिलनाडु
  • गुजरात
  • तेलंगाना
  • गोवा
  • आंध्र प्रदेश

RBI ने इस मौके को गणेश चतुर्थी/गणेश पूजा/वरसिद्धि विनायक व्रतम/विनायक चतुर्थी/हरतालिका के तौर पर लिस्ट किया है.

क्या आप अभी भी बैंकिंग सर्विसेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं?

बैंक हॉलिडे से फिजिकल ब्रांच के ऑपरेशन पर असर पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकिंग सर्विसेज़ बंद हो जाएंगी. कस्टमर्स ज़्यादातर रूटीन ट्रांज़ैक्शन के लिए ATM, UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं, जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के अधीन है. हालांकि, फिजिकल ब्रांच विज़िट की जरूरत वाली सर्विसेज, जैसे डॉक्यूमेंट सबमिशन, वेरिफिकेशन या अकाउंट से जुड़ी कुछ रिक्वेस्ट, बंद ब्रांच में उपलब्ध नहीं होंगी.

Tags: Bank Holidaysganesh chaturthi 2026
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