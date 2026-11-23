FSSAI Action Against Bisleri: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड समेत पांच फूड बिजनेस के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. इन फूड प्रोडक्ट्स के अनसेफ या सबस्टैंडर्ड पाए जाने पर मुकदमा चलाया जाएगा. साथ ही, फूड सेफ्टी और हाइजीन के गंभीर उल्लंघन के लिए दो और कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं.

अब चलेगा मुकदमा

FSSAI ने बिसलेरी के खिलाफ पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के एक सैंपल के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. सैंपल तय ब्रोमेट लिमिट के हिसाब से नहीं था और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत अनसेफ घोषित किया गया था. रेफरल फूड लेबोरेटरी ने भी पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन का पता चलने के बाद इसे अनसेफ घोषित कर दिया था. बिसलेरी इंटरनेशनल से जवाब के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के फाइल होने तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था.

वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा

इसके अलावा वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि उसके मिर्च पाउडर में तय लिमिट से ज़्यादा डाइफेनोकोनाज़ोल, एक पेस्टिसाइड रेसिड्यू पाया गया था. टिट-बिट फूड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर उसके प्री-पैक्ड मिर्च पाउडर में ज़्यादा पेस्टिसाइड रेसिड्यू और हल्दी पाउडर में तय लिमिट से ज़्यादा टिन होने के लिए मुकदमा चलाया गया था.

मीमांसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर मुकदमा

मीमांसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पर अखरोट की गिरी घटिया और अनसेफ पाए जाने पर केस चला. आशा कन्फेक्शनरी पर चॉकलेट से भरी कुकीज़ के मिसब्रांडेड, घटिया और अनसेफ पाए जाने पर केस चला, क्योंकि बताई गई चीनी की वैल्यू में अंतर था.

ये कंपनी भी हुई थी ससपेंड

FSSAI ने उर्मी लाइफसाइंसेज LLP और गौर आयुर्वेदिक स्टोर के लाइसेंस भी खराब साफ-सफाई और रीपैकिंग की दिक्कतों की वजह से सस्पेंड कर दिए हैं.

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