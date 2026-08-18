Home > व्यापार > Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!

Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!

Free Petrol Langar: अमृतसर से जुड़े राकेश त्रेहान को  राजा दी किंग उपनाम से भी जाना जाता है और बताया जाता है कि उन्होंने अमृतसर और चंडीगढ़ में दान-पुण्य की अनोखी पहलें आयोजित की हैं.

By: JP Yadav | Last Updated: August 18, 2026 3:06:52 PM IST

Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, जो बांटेंगे मुफ्त पेट्रोल; जगह और योग्यता भी जान लें
Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, जो बांटेंगे मुफ्त पेट्रोल; जगह और योग्यता भी जान लें


Free Petrol Langar: पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में मंगलवार (18 अगस्त, 2026) को एक बार फिर ‘लंगर’ की पारंपरिक सोच का एक अनोखा रूप देखने को मिल रहा है. इसके तहत एक सामुदायिक पहल के तहत चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर लोगों को मुफ़्त पेट्रोल दिया  जा रहा है. ‘पेट्रोल लंगर’ कही जाने वाली इस पहल का आयोजन अमृतसर के राकेश त्रेहन कर रहे हैं. चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में राकेश त्रेहन को ‘राजा दी किंग के नाम से भी जाना जाता है. 

कैसे मिलेगा मुफ्त पेट्रोल

इस मुहिम के लिए उनके एक वीडियो संदेश में दी गई जानकारी के अनुसार, लोग चंडीगढ़ के तय पेट्रोल पंपों पर 500 रुपये और 1,000 रुपये के फ़्यूल कूपन ले सकते हैं. पेट्रोल बांटने की यह मुहिम 18 अगस्त को शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 7 और सेक्टर 10 के पेट्रोल पंपों पर होगी.

You Might Be Interested In

इस पहल के तहत  योग्य लोगों को 500 रुपये या 1,000 रुपये के कूपन मिलेंगे, जिन्हें तय जगहों पर पेट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. दान-पुण्य की इस अनोखी मुहिम ने लोगों का ध्यान खींचा है, क्योंकि यह लंगर की सोच को खाने-पीने से आगे ले जाकर पेट्रोल जैसे रोज़मर्रा के खर्चों तक ले जाती है.

कौन हैं राकेश त्रेहान 

 राकेश त्रेहान अपनी इन समाज-सेवा वाली गतिविधियों का श्रेय अपनी आस्था और ‘महामाई’ के आशीर्वाद को देते हैं. उनकी पहलों में लोगों को नकद और खाना बांटना शामिल रहा है.

पेट्रोल बांटने की यह पहल चंडीगढ़ में हुई एक और अनोखी कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव (सामुदायिक वितरण अभियान) के बाद शुरू हुई है, जिसमें कहा जाता है कि राकेश त्रेहान ने खाना बांटने के साथ-साथ नकद पैसे भी बांटे थे.

सेक्टर 8 में आयोजित एक लंगर के दौरान, फास्ट फूड (जैसे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स) के साथ-साथ 500 रुपये के नोट भी बांटे गए थे. इसलिए इस नई पहल को ‘पैसों के लंगर’ से ‘पेट्रोल लंगर’ की ओर एक कदम बताया जा रहा है. 

क्या अगला नंबर फ्री iPhone लंगर का है?

पेट्रोल बांटने का यह अभियान त्रेहान की ओर से योजनाबद्ध आखिरी अनोखी चैरिटी पहल नहीं हो सकती है. कार्यक्रम के लिए दी गई जानकारी के अनुसार, उनका अगला प्रस्तावित लक्ष्य “iPhone लंगर” है, जिसके तहत iPhone मुफ्त में बांटे जाएंगे. हालांकि, प्रस्तावित iPhone वितरण के लिए तारीख, iPhone की संख्या और पात्रता मानदंड जैसी जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

फंडिंग का स्रोत क्या है?

राकेश त्रेहान ने कहा है कि उनकी परोपकारी पहलों के लिए फंड आंशिक रूप से बिटकॉइन ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे से आता है. बताया जाता है कि वह अपनी क्रिप्टोकरेंसी की कमाई का एक हिस्सा सामुदायिक सेवा गतिविधियों के लिए अलग रखते हैं. उनके परिवार का बैकग्राउंड अमृतसर में कपड़ा व्यापार से जुड़ा है, जबकि खुद उनके बारे में कहा जाता है कि वह क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में शामिल हैं,

पेट्रोल लंगर क्यों ध्यान खींच रहा है?

यह कॉन्सेप्ट अनोखा है क्योंकि पारंपरिक रूप से लंगर का मतलब मुफ्त सामुदायिक भोजन होता है, जो मुख्य रूप से सिख संस्थानों और बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करने के सिद्धांत से जुड़ा है. इस विचार को पेट्रोल, नकद और संभवतः स्मार्टफोन तक भी बढ़ाकर  इस पहल ने ऑनलाइन और चंडीगढ़ के निवासियों के बीच उत्सुकता पैदा की है.

Tags: Chandigarh newshome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिल्ली के पास हैं ये 6 हिल स्टेशन्स

August 17, 2026

7 Super Tricks: कपड़ों से मिटा देंगे हर जिद्दी दाग!

August 17, 2026

5 फिल्में, जिनमें दिखती है नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी

August 17, 2026

नागपंचमी पर आधारित 6 गाने

August 17, 2026

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026
Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!
Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!
Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!
Free Petrol Langar: कौन हैं राकेश त्रेहन, पहले बांटा बर्गर-कोल्ड ड्रिंक्स, अब देंगे मुफ्त पेट्रोल, iPhone भी बांटेंगे!