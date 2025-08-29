अपने कार्यकाल से पहले ही जिस RBI गवर्नर ने छोड़ा पद, उसे नियुक्त किया गया IMF का कार्यकारी निदेशक

Urjit Patel: भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, शुक्रवार (29 अगस्त, 2025) को जारी एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। श्री पटेल की नियुक्ति तीन वर्षों के लिए की गई है। उन्होंने सितंबर 2016 में रघुराम राजन से आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था और दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस पद से इस्तीफा दे दिया था।

कितने साल के लिए बने कार्यकारी निदेशक ?

यह इस्तीफा आरबीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे सार्वजनिक विवाद के बाद आया था। 28 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अर्थशास्त्री और आरबीआई के पूर्व गवर्नर श्री पटेल की तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।पटेल 1990 के बाद से अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले पहले आरबीआई गवर्नर थे। उन्होंने इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भी काम किया था।

गुजरात से जुड़ी हैं जड़ें

28 अक्टूबर 1963 को केन्या के नैरोबी में जन्मे पटेल के परिवार की जड़ें गुजरात से जुड़ी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (लंदन विश्वविद्यालय) से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, 1986 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमफिल की उपाधि प्राप्त की और 1990 में येल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी पूरी की।

आईएमएफ के लिए किया काम

पटेल, जिन्होंने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था, 1996-1997 के दौरान आईएमएफ से केंद्रीय बैंक में प्रतिनियुक्ति पर थे और इस पद पर रहते हुए उन्होंने ऋण बाजार के विकास, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, पेंशन फंड में सुधार और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर सलाह दी।

वे 1998 से 2001 तक वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) के सलाहकार रहे। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अन्य कार्यभार भी संभाले हैं।