Flipkart Early Bird Deals vs Big Billion Days Sale 2026: कहां करें खरीदारी? एक दूसरे से कितनी अलग, जानें यूजर्स के लिए क्या रहेगी ज्यादा किफायती

Flipkart Early Bird Deals vs Big Billion Days 2026: फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले यूजर्स Flipkart Big Billion Days Sale का बेसब्री से इंतजार करते हैं. इस साल भी फ्लिपकार्ट की सेल की शुरुआत होने वाली है. लेकिन, खास बात यह है कि बिग बिलियन डे सेल 2026 से पहले फ्लिपकार्ट अर्ली बर्ड डील्स की शुरुआत हो चुकी है. हर साल की तरह इस बार भी इस सेल में ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स के साथ-साथ अन्य प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है.

बहुत से ग्राहक इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बिग बिलियन डे सेल और फ्लिपकार्ट की अर्ली बर्ड डील्स में क्या अंतर होता है. दोनों ही एक दूसरे से कैसे अलग होती हैं और यूजर्स के लिए क्या ज्यादा किफायती हो सकता है.

Flipkart Early Bird Deals vs Big Billion Days 2026 क्या है अंतर?

दोनों ही सेल एक दूसरे से अलग होती हैं. अर्ली बर्ड डील्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहक मुख्य सेल शुरू होने से पहले ही कुछ डील्स का लाभ उठा सकता है. वहीं, दूसरी तरफ बिग बिलियन सेल में आपको ऑफर्स के कई ऑप्शन मिल सकते हैं. Flipkart Early Bird Deals में खासकर अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत पहले से आकर्षक है और स्टॉक सीमित हो सकता है, तो इंतजार करने के बजाय उपलब्ध ऑफर पर खरीदारी करना एक विकल्प हो सकता है. दूसरी ओर मुख्य बिग बिलियन डे के दौरान फ्लिपकार्ट अलग-अलग कैटेगरी और ब्रांड्स के लिए बड़े स्तर पर ऑफर्स पेश कर रहा है. देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे से अलग तरह से काम करती हैं.

यूजर्स के लिए कौन सी डील रहेगी किफायती?