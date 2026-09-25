Flipkart Big Billion Days Sale: सेल में 80 हजार से भी कम में ले पाएंगे iPhone 17, जानें ऑफर्स और डिस्काउंट की पूरी डिटेल

Flipkart Big Billion Days Sale: Apple का नया iPhone खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है. Flipkart Big Billion Days Sale 2026 में आपको अच्छा-खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. Flipkart Big Billion Days की सेल जल्दी ही शुरु होने वाली है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस सेल की तारीख की घोषणा कर दी है. कंपनी के मुताबिक यह सेल 9 अक्टूबर से शुरु होगी. इस सेल में लोग आईफोन की खरीदारी को लेकर काफी उत्साहित हैं.

फेस्टिव सीजन में आप iPhone 17 पर अच्छा डिस्काउंट लेकर डील को ग्रैब कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि यह आईफोन सेल में आपको 80 हजार रुपये से भी कम की कीमत पर मिल जाएगा. चलिए जानते हैं सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में.

क्या वाकई 80 हजार से कम में मिलेगा iPhone 17?

Flipkart के मोबाइल कैटेगरी में दिख रहे एक बैनर के मुताबिक Big Billion Days Sale 2026 के दौरान iPhone 17 पर आपको अच्छी-खासी छूट देखने के लिए मिल सकती है. माना जा रहा है कि यह फोन आपको 80 हजार रुपये से भी कम में मिल जाएगा. फिलहाल iPhone 17 आपको फ्लिपकार्ट पर 99,900 रुपये की कीमत पर देखने के लिए मिल रहा है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके सेल प्राइज को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. लेकिन, माना जा रहा है कि इस कीमत में बैंक ऑफर्स और दूसरे डिस्काउंट भी शामिल हो सकते हैं, जिससे यह आपको कम का मिल सकता है.

ऑफर्स में मिलेगी दमदार छूट