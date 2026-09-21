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Flipkart Big Billion Days Sale 2026: सामने आई सेल की तारीख, 8 अक्टूबर से मिलेगा अर्ली एक्सेस, जानें कहां मिलेगा कितना डिस्काउंट

कुछ लोग इस सेल में आईफोन लेते हैं तो कुछ फ्रिज, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप आदि जैसी चीजें लेना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस सेल का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बताते हैं सेल कब से शुरु है और इसमें कौन-कौन सी चीजों पर डिस्काउंट मिल सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 21, 2026 6:25:49 PM IST

Flipkart Big Billion Days Sale 2026: सामने आई सेल की तारीख, 8 अक्टूबर से मिलेगा अर्ली एक्सेस, जानें कहां मिलेगा कितना डिस्काउंट


Flipkart Big Billion Days Sale 2026: ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट पर शुरु होने वाली Big Billion Days Sale 2026 का इंतजार यूजर्स बेसब्री से कर रहे हैं. हालांकि, कंपनी ने सेल की आधिकारिक तारीख का खुलासा कर दिया है. देश भर में ग्राहक अपनी पसंद का सामान खरीद सकेंगे और एक किफायती डील क्रैक कर सकेंगे. इस डील का लोग पूरे साल इंतजार करते हैं. सेल की खास बात ये है कि इस पर भारी भरकम डिस्काउंट मिलता है.
कुछ लोग इस सेल में आईफोन लेते हैं तो कुछ फ्रिज, वॉशिंग मशीन और लैपटॉप आदि जैसी चीजें लेना पसंद करते हैं. अगर आप भी इस सेल का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बताते हैं सेल कब से शुरु है और इसमें कौन-कौन सी चीजों पर डिस्काउंट मिल सकता है. 

कब शुरु होगी Big Billion Days Sale 2026? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Big Billion Days Sale 2026 की शुरुआत 9 अक्टूबर 2026 से होगी. इसके साथ ही VIP और प्लस मेंबर्स के लिए 8 अक्टूबर की रात से 24 घंटे का अर्ली एक्सेस मिलेगा. जिससे वे अर्ली एक्सेस कर पाएंगे. Flipkart ने एक माइक्रोसाइट लाइव करते हुए यह साफ किया है कि Flipkart Big Billion Days Early Bird Deals 24 सितंबर से शुरू होंगी. ग्राहकों को सेल से पहले प्रोडक्ट्स को विशलिस्ट में ऐड करने की सुविधा दे रही है और प्रीव्यू में कई कैटेगरीज में डील्स की जानकारी भी है. 

कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे सस्ते?

बात करें अगर कि इस सेल में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स सस्ते मिलने की उम्मीद है तो ऐसे में आपको फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स के साथ ही अन्य भी कई घरेलू अप्लाएंस पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है. Apple, Samsung, Google, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Realme और Poco जैसे ब्रांड्स पर आपको बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है. Flipkart Big Billion Days में Axis Bank और ICICI Bank कार्ड्स से पेमेंट पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. आपको फ्लिपकार्ट के Super.money के जरिए अपने पहले ट्रांजेक्शन पर 10% कैशबैक भी मिल सकता है.

Tags: Big Billion Days Sale 2026
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