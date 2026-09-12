कब शुरु होगी Flipkart Big Billion Days Sale 2026, लीक हुई तारीख, मिलेंगे कई बड़े ऑफर्स, आप भी उठा सकते हैं फायदा

Flipkart Big Billion Days Sale 2026: अगर आप इस साल स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर वॉशिंग मशीन आदि लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, फ्लिपकार्ट की साल की सबसे बड़ी सेल Big Billion Days Sale 2026 को लेकर बाजार में हलचल तेज हो गई है. बहुत से लोग इस सेल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे इस डील का फायदा उठा सकें. सोशल मीडिया पर सामने आए एक कथित पोस्टर और कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार यह सेल 9 अक्टूबर 2026 से शुरू हो सकती है.

हालांकि, Flipkart द्वारा इस मामले में अभी तक सेल की आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है. चलिए विस्तार से जानते हैं इस बार Flipkart Big Billion Days Sale 2026 कब से शुरु होगी.

कब शुरु होगी सेल?

Flipkart Big Billion Days Sale 2026 की सेल की अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है. एक X यूजर ने Flipkart मोबाइल ऐप का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें Big Billion Days Sale 2026 का कथित टीजर दिखाई दे रहा है. अगर इस पोस्टर की मानें तो भारत में यह सेल 9 अक्टूबर से शुरु होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Flipkart Plus मेंबर्स को दूसरे यूजर्स से एक दिन पहले यानि 8 अक्टूबर से अर्ली एक्सेस मिलने की बात कही गई है. उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस सेल की आधिकारिक तारीख सामने आ सकती है.

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