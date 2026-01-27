बजट 2026 की उलटी गिनती शुरू, हलवा सेरेमनी क्या है? जानिए हर साल क्यों मनाया जाता

Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है. इस प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर आज 27 जनवरी को वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी हो रही है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट बनाने में शामिल सीनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस सेरेमनी में हिस्सा लेंगी. हलवा सेरेमनी सिर्फ मिठाई बांटने के बारे में नहीं है; यह बजट बनाने के गोपनीय और सबसे संवेदनशील चरण की शुरुआत का प्रतीक है.

हलवा सेरेमनी के बाद बजट प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल अधिकारी लॉक-इन पीरियड में चले जाते है. इस दौरान लगभग 60 से 70 अधिकारी और कर्मचारी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट जाते है. वे घर नहीं जा सकते और न ही तय जगह के बाहर किसी से संपर्क कर सकते है. मोबाइल फोन, इंटरनेट और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित होता है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बजट से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी, जैसे टैक्स में बदलाव या खर्च के फैसले, समय से पहले लीक न हो जाएं.

हलवा सेरेमनी: मंगलवार, बजट पेश होने से पहले

लॉक-इन में अधिकारी: लगभग 60-70 अधिकारी और कर्मचारी

बजट पेश करने की तारीख: 1 फरवरी, 2026, रविवार

बजट प्रिंटिंग की जगह: नॉर्थ ब्लॉक प्रेस

इस साल के केंद्रीय बजट 2026-27 में डीरेगुलेशन और आर्थिक विकास पर फोकस रहने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य है कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए. अधिकारियों के अनुसार बजट में अप्रूवल प्रक्रियाओं को तेज करने, रेगुलेटरी जटिलताओं को कम करने और प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हो सकते है. इससे सप्लाई चेन मजबूत होंगी और भारतीय उद्योगों को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी.

हलवा सेरेमनी के साथ, बजट से जुड़ी गोपनीयता और बढ़ जाती है. पहले बजट के दस्तावेज पूरी तरह से प्रिंटिंग पर निर्भर थे, जिससे लॉक-इन पीरियड लंबा होता था. अब, ज़्यादातर काम डिजिटल रूप से होने के कारण, यह अवधि कम हो गई है.

भारतीय परंपरा में किसी भी बड़े काम की शुरुआत मिठाई से करना शुभ माना जाता है. हलवा सेरेमनी इसी परंपरा का हिस्सा है. प्रशासनिक रूप से यह संदेश देता है कि बजट पर सभी चर्चाएं पूरी हो गई हैं और दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है. अब बस 1 फरवरी का इंतज़ार है, जब वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी.