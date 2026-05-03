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क्या अब बिना सरकारी मंजूरी के भारत में निवेश कर सकेंगी चीनी कंपनियां? वित्त मंत्रालय के फैसले में क्या हैं नई शर्तें

FDI Policy India 2026: वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में एक अहम फ़ैसला लिया है, जिससे भारत में निवेश करना कुछ हद तक आसान हो गया है खास तौर पर चीन और हांगकांग जैसे देशों की संस्थाओं के लिए, जिनके लिए पहले विदेशी निवेश के रास्ते काफ़ी सीमित हो गए थे.

By: Shristi S | Last Updated: May 3, 2026 4:51:50 PM IST

बिना सरकारी मंजूरी के भारत में निवेश कर सकेंगी चीनी कंपनियां
बिना सरकारी मंजूरी के भारत में निवेश कर सकेंगी चीनी कंपनियां


India FDI Policy 2026: वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के संबंध में एक अहम फ़ैसला लिया है, जिससे भारत में निवेश करना कुछ हद तक आसान हो गया है खास तौर पर चीन और हांगकांग जैसे देशों की संस्थाओं के लिए, जिनके लिए पहले विदेशी निवेश के रास्ते काफ़ी सीमित हो गए थे. 

सरकार ने साफ किया है कि अगर किसी विदेशी कंपनी में चीन या हांगकांग की संस्थाओं की 10% तक की इक्विटी हिस्सेदारी है, तो उस कंपनी को भारत में निवेश करने की अनुमति है. यह निवेश ऑटोमैटिक रूट के ज़रिए किया जाएगा, जिसका मतलब है कि अब निवेश के हर मामले के लिए अलग से, विशेष सरकारी मंज़ूरी लेने की जरूरत नहीं है. हालांकि, यह सुविधा केवल उन खास सेक्टरों पर लागू होती है जहां FDI पहले से ही अनुमत है और जहां निवेश करने वाले उद्यम लागू नियमों का पालन करते हैं.

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कब और किन शर्तों के साथ पूरा हुआ ये बदलाव?

PTI के मुताबिक, यह बदलाव असल में मार्च 2026 में पूरा हुआ, जब केंद्र सरकार ने 2020 के पिछले नियमों (खास तौर पर, प्रेस नोट 3) में संशोधनों को मंज़ूरी दी. इसके बाद, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने प्रेस नोट 2 (2026) के ज़रिए इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की; वित्त मंत्रालय ने अब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के दायरे में जरूरी संशोधन करके इस बदलाव को लागू कर दिया है.

हालांकि, यह छूट हर जगह लागू नहीं है. यह उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती जो सीधे चीन, हांगकांग, या भारत के किसी अन्य पड़ोसी देश में पंजीकृत हैं. दूसरे शब्दों में, अगर कोई कंपनी इनमें से किसी खास क्षेत्र में स्थित है, तो उसे अभी भी पहले से सरकारी मंज़ूरी लेनी होगी, जैसा कि पिछली व्यवस्था में होता था.

पिछली स्थिति क्या थी?

पहले, अगर किसी विदेशी कंपनी में इन खास देशों की किसी संस्था का एक भी शेयर होता था, तो उसे भारत में निवेश करने से पहले पूरी सरकारी मंज़ूरी लेनी पड़ती थी. अब नियमों में कुछ ढील दी गई है. अब ध्यान लाभार्थी स्वामी (Beneficial Owner) पर होगा यानी, निवेश का अंतिम या असली मालिक. अगर कोई व्यक्ति या संस्था 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है, तो उसे महत्वपूर्ण हित रखने वाला माना जाएगा.

सरकार ने यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बैंक या फंड, जिनका भारत भी सदस्य है पर ये पाबंदियां सिर्फ़ इसलिए लागू नहीं होंगी क्योंकि कोई बड़ा देश (जैसे चीन) उसका एक सदस्य है. नतीजतन, ऐसे फंड्स के जरिए भारत में आने वाले निवेश को आसान और व्यवस्थित बनाया जाएगा.

COVID-19 महामारी के दौरान सरकार ने कड़े नियम लागू किए थे

असल में, 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान, सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों में मौके का फ़ायदा उठाकर हिस्सेदारी खरीदने से रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए थे. अब जब हालात सामान्य हो गए हैं, तो इन पुरानी पाबंदियों में धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से ढील दी जा रही है. आंकड़ों पर नज़र डालें तो, भारत में चीन का FDI बहुत ज़्यादा नहीं है; यह महज़ 0.32% के आस-पास है। इस संदर्भ में, इस बदलाव को निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है.

Tags: chinaFDIindiaIndia Trade
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