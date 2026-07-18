Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट

Personal Finance Tips: अगर आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) दोनों ही सबसे अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं. दोनों ही फिक्स्ड इंटरेस्ट और सुरक्षित रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होता है. इसलिए, ज़्यादातर लोग यह तय करने में मुश्किल महसूस करते हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद होगी.

सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एकमुश्त रकम है या आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम बचाना चाहते हैं. आइए जानें कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए FD या RD में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है.

RD किसके लिए बेहतर है?

अगर आप हर महीने रेगुलर एक फिक्स्ड रकम जमा करना चाहते हैं, तो रेकरिंग डिपॉजिट (RD) सबसे अच्छा ऑप्शन होगा. इस स्कीम के तहत, आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ब्याज भी पाते हैं. इसका समय आमतौर पर 6 महीने से 10 साल तक होता है. इसका मतलब है कि अगर आप 3 साल तक हर महीने 6.5% की ब्याज दर पर 5,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 1.99 लाख रुपये मिल सकते हैं.

आपको FD कब चुनना चाहिए?

अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. एक बार जब आप पैसे जमा कर देते हैं, तो आपको एक तय समय के लिए फिक्स्ड ब्याज मिलता है. FD का समय 7 दिन से 10 साल तक होता है, और कई बैंक सीनियर सिटिजन को एक्स्ट्रा ब्याज भी देते हैं. इसलिए, अगर आप 3 साल के लिए 7% ब्याज पर FD में 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 2.46 लाख रुपये मिल सकते हैं.

आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए?

अगर आपको महीने की सैलरी मिलती है और आप धीरे-धीरे एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो RD एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, अगर आपके पास एक साथ रकम है और आप फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, तो FD ज़्यादा फायदेमंद होगा.