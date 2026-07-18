Home > व्यापार > Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट

Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट

Personal Finance Tips: सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एकमुश्त रकम है या आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम बचाना चाहते हैं. आइए जानें कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए FD या RD में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 18, 2026 8:53:19 PM IST

FD और RD में कौन है असली 'मनी पार्टनर'?
FD और RD में कौन है असली 'मनी पार्टनर'?


Personal Finance Tips: अगर आप अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रेकरिंग डिपॉजिट (RD) दोनों ही सबसे अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं. दोनों ही फिक्स्ड इंटरेस्ट और सुरक्षित रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होता है. इसलिए, ज़्यादातर लोग यह तय करने में मुश्किल महसूस करते हैं कि उनके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा फायदेमंद होगी.

सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एकमुश्त रकम है या आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम बचाना चाहते हैं. आइए जानें कि आपके फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए FD या RD में से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है.

You Might Be Interested In

RD किसके लिए बेहतर है?

अगर आप हर महीने रेगुलर एक फिक्स्ड रकम जमा करना चाहते हैं, तो रेकरिंग डिपॉजिट (RD) सबसे अच्छा ऑप्शन होगा. इस स्कीम के तहत, आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ब्याज भी पाते हैं. इसका समय आमतौर पर 6 महीने से 10 साल तक होता है. इसका मतलब है कि अगर आप 3 साल तक हर महीने 6.5% की ब्याज दर पर 5,000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 1.99 लाख रुपये मिल सकते हैं.

आपको FD कब चुनना चाहिए?

अगर आपके पास एक साथ बड़ी रकम है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. एक बार जब आप पैसे जमा कर देते हैं, तो आपको एक तय समय के लिए फिक्स्ड ब्याज मिलता है. FD का समय 7 दिन से 10 साल तक होता है, और कई बैंक सीनियर सिटिजन को एक्स्ट्रा ब्याज भी देते हैं. इसलिए, अगर आप 3 साल के लिए 7% ब्याज पर FD में 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको मैच्योरिटी पर लगभग 2.46 लाख रुपये मिल सकते हैं.

आपको कौन सी स्कीम चुननी चाहिए?

अगर आपको महीने की सैलरी मिलती है और आप धीरे-धीरे एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो RD एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, अगर आपके पास एक साथ रकम है और आप फिक्स्ड रिटर्न चाहते हैं, तो FD ज़्यादा फायदेमंद होगा.

Tags: FD vs RDFixed Deposit
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में

July 18, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें

July 18, 2026

रजत टोकस के वो सीरियल, जिन्होंने लोगों को किया हैरान

July 18, 2026

पेट की चर्बी हटाने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

July 18, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 6 दमदार फिल्में

July 18, 2026

कभी इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, फिर एक्ट्रेस बन...

July 18, 2026
Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट
Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट
Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट
Personal Finance: कुछ ही महीनों में बनना चाहते हैं अमीर? जानें FD या RD किसमे करें इन्वेस्ट