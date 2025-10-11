FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए
Home > व्यापार > FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए

FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए

Toll Tax New Rule: इस नए नियम का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज़ाना या हफ़्ते में एक बार टोल का इस्तेमाल करते हैं - जैसे कैब ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और निजी वाहन चालक.

By: Ashish Rai | Published: October 11, 2025 4:55:55 PM IST

image credit, Canva
image credit, Canva

fastag new rule: देशभर के हाईवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. सरकार ने 15 नवंबर, 2025 से FASTags से संबंधित एक नया नियम लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत, अगर आपका FASTag बैलेंस से बाहर है या ब्लैकलिस्टेड है, तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा. इसका मतलब है कि पहले आप जो ₹80 का टोल देते थे, अब आपको ₹160 देने होंगे. यह नियम सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा पर लागू होता है. इस फैसले से उन लोगों को काफी असुविधा हो सकती है जो अपने वाहनों के FASTags को समय पर रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं या जिन्हें असफल लेनदेन के बारे में पता नहीं होता है. NHAI का इस कदम का उद्देश्य टोल संग्रह को और अधिक पारदर्शी बनाना और मैन्युअल लेन के इस्तेमाल को कम करना है. इसलिए, अगर आप अक्सर टोल प्लाज़ा से गुज़रते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है.

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगी गुड न्यूज? अकाउंट में एक साथ आएगा 18 महीने का एरियर

दोगुना शुल्क नियम 15 नवंबर से लागू हो रहा है

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट किया है कि 15 नवंबर, 2025 से, ब्लैकलिस्टेड FASTag या ज़ीरो बैलेंस वाले FASTag के साथ टोल पर पहुँचने वाले किसी भी वाहन से दोगुना टोल लिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को प्रभावी बनाना और मैन्युअल भुगतान से होने वाली देरी और ट्रैफ़िक जाम को कम करना है. अगर FASTag ठीक से काम नहीं करता है या रिचार्ज नहीं किया गया है, तो वाहन को मैन्युअल लेन में डायवर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ दोगुना टोल लिया जाएगा. यह कदम उन लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है जो पहले FASTag को हल्के में लेते रहे हैं. इससे न केवल टोल प्लाज़ा पर पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने और टोल चोरी पर भी अंकुश लगेगा.

इस दोहरे टोल शुल्क से कैसे बचें?

इस नए नियम से बचने के लिए, अपने FASTag से जुड़ी सभी जानकारी नियमित रूप से अपडेट रखना ज़रूरी है. सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका FASTag सक्रिय है और ब्लैकलिस्टेड नहीं है. इसके बाद, असफल लेनदेन को रोकने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें. कई बैंक और वॉलेट ऐप ऑटो-रिचार्ज विकल्प भी देते हैं, जिससे आप रिचार्ज करना भूलने से बच सकते हैं. इसके अलावा, आप NHAI और संबंधित बैंक की वेबसाइट या FASTag ऐप पर जाकर अपने टैग की स्थिति और लेन-देन इतिहास की जाँच कर सकते हैं. इस बड़े खर्च से बचने का एकमात्र तरीका सतर्कता है.

NHAI और बैंकों के नए दिशानिर्देश

NHAI ने सभी FASTag जारी करने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वे उपयोगकर्ताओं को SMS और ऐप के माध्यम से बैलेंस अलर्ट और ब्लैकलिस्ट नोटिफिकेशन भेजें, ताकि उपभोक्ता समय पर अपने FASTag अपडेट कर सकें. टोल प्लाजा पर इस नियम की जानकारी देने वाले नए सूचना बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं. बैंकों को FASTag से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए भी कहा गया है.

सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा?

इस नए नियम का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोज़ाना या हफ़्ते में एक बार टोल का इस्तेमाल करते हैं – जैसे कैब ड्राइवर, ट्रक ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और निजी वाहन चालक. इन लोगों के लिए, अगर उनके FASTag का बैलेंस खत्म हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो दोगुना टोल देना उनकी जेब पर भारी पड़ेगा. इसके अलावा, त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान, जब यातायात अधिक होता है, तो मैन्युअल भुगतान के कारण होने वाली देरी और भीड़भाड़ और भी बदतर हो सकती है.

250 ग्राम से ऊपर है आपके घर में सोना, तो जोड़ लें ये डॉक्यूमेंट्स, वरना जब्त हो जाएगा आपके सपनों का हार

Tags: fastag new rulenational highwaysNHAItoll feetoll tax new rule
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए
FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए
FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए
FASTag इस्तेमाल करने वाले ध्यान दें! देनी होगी दोगुनी फीस, भारी खर्च से कैसे बचें, जानिए