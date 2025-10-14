FASTag से कमाएं 1000 रुपये: NHAI की नई योजना, जाने कब और कैसे?

FASTag: आज के समय में FASTag एक ऐसी तकनीक बन गई है, जिसने यात्रियों की ट्रैवलिंग को आसान और सुविधाजनक बना दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं? जी हां, यदि आप अपने आसपास के नेशनल हाईवे पर मौजूद टॉइलेट्स का सही तरीके से निरीक्षण करें और उनकी स्थिति के बारे में सही जानकारी दें, तो आप आसानी से 1000 रुपये कमा सकते हैं.आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं.

FASTag क्या है?

FASTag एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो टोल प्लाजा पर पेमेंट को आसान बनाती है. इससे वाहन चालक बिना रुकावट के टोल पार कर सकते हैं जिससे समय की बहुत बचत होती है. इसी के साथ सरकार भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसे प्रोत्साहित कर रही है. लेकिन क्या यह केवल टोल टैक्स के लिए ही है? नहीं, अब आप इसे पैसे भी कमा सकते हैं.

क्या है NHAI की नई पहल?

देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफाई को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक नई योजना शुरू की है, अब यदि आप अपने सफर के दौरान किसी टोल प्लाजा या हाईवे पर गंदा और बदसूरत टॉयलेट देखते हैं, तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं और इनाम भी पा सकते हैं

यह योजना खासतौर पर उन टॉयलेट्स के लिए है, जो सरकार की देख-रेख में बनाए गए हैं यदि आप इनकी स्थिति रिपोर्ट करते हैं, तो आपको सीधे अपने FASTag खाते में 1000 रुपये का ईनाम जमा किया जाएगा. यह ऑफर पूरे भारत में लागू है और 31 अक्टूबर 2025 तक मान्य रहेगा.

कमाई कैसे करें?

अगर आपके पास एक स्मार्टफोन हैं, जो की जरूर होगा तो बस आप FASTag से पैसे काम सकते हैं.जैसे ही आप हाईवे पर जाते हैं, तो आप उन टॉइलेट्स की स्थिति का निरीक्षण करे. गंदगी, सफाई, सुविधाएं और उपयोग में होने वाली कठिनाइयों का पूरा जिक्र करें फिर, इन रिपोर्ट्स को संबंधित सरकारी विभाग या एजेंसी को भेजें, यदि आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं, तो आसानी से 1000 रुपये कमा सकते हैं. यह काम आपके लिए न सिर्फ आय का स्रोत होगा बल्कि सामाजिक सेवा का भी अवसर प्रदान करेगा.

रिपोर्ट करने का तरीका और नियम-कानून.

यदि आप इस योजना का हिस्सा बनना चाहते हैं. तो इन आसान चरणों का पालन करें:

राजमार्गयात्रा ऐप का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करें. यह आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड (download )कर सकते हैं.

गंदे टॉयलेट की फोटो लें. फोटो में साफ-सुथरी तस्वीर हो जिसमें टॉयलेट की स्थिति, जगह और समय स्पष्ट दिख रहा हो.

जानकारी भरे. नाम, लोकेशन, वाहन नंबर (VRN) और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स डालें.

बस फिर रिपोर्ट सबमिट करें.

ध्यान रहे :

हर वाहन नंबर (VRN) केवल एक बार ही इनाम का हकदार होगा.

इनाम नकद नहीं, बल्कि सीधे आपके FASTag खाते में क्रेडिट किया जाएगा.

नियम और शर्तें क्या हैं?

यह योजना उन टॉयलेट्स पर लागू होती है, जो सरकार या NHAI की देखरेख में बनाए गए हैं:

निजी टैक्स, पेट्रोल पंप या ढाबों के टॉयलेट इसमें शामिल नहीं हैं.

हर दिन एक ही टॉयलेट की रिपोर्ट केवल एक बार मान्य होगी.

यदि एक ही टॉयलेट की रिपोर्ट कई लोग भेजते हैं तो सबसे पहले दी गई रिपोर्ट ही मान्य मानी जाएगी.

फोटो केवल ऐप से ही खींचनी होगा. कोई एडिट या पुरानी फोटो स्वीकार नहीं होगी.

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

इस पहल का मकसद हाईवे पर स्वच्छता को बढ़ावा देना है जब भी कोई यात्री खराब या गंदे टॉयलेट का सामना करेगा, तो वह तुरंत रिपोर्ट करेगा इससे न सिर्फ सफाई का स्तर सुधरेगा, बल्कि स्वच्छता का संदेश भी फैलाएगा.