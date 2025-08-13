FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से महज 15 रुपये में कोई भी टोल पार कर पाएंगे आप, PM Modi ने 140 करोड़ लोगों को दिया साल का बेहतरीन तोहफा

FASTag Annual Pass: देश में 15 अगस्त से वार्षिक टोल पास की योजना शुरू होने जा रही है। इस पास की मदद से एक साल तक टोल पर मोटी रकम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पास के बारे में बताया था कि नए वार्षिक फास्टैग के जरिए सिर्फ 15 रुपये में टोल प्लाजा पार किया जा सकेगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होंगे। एक ट्रिप का मतलब है एक बार टोल प्लाजा पार करना। यानी प्रति टोल सिर्फ 15 रुपये खर्च होंगे। यह टोल पास कहाँ बनेगा और कैसे काम करेगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

फास्टैग वार्षिक पास क्या है?

यह वार्षिक टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल योजना है, जिसे खास तौर पर कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। नए पास की घोषणा करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तेज़ और आसान यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

इन टोल प्लाजा पर करेगा काम

FASTag वार्षिक पास केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल रोड पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से ही वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित हैं।

इस तरह एक्टिवेट करें FASTag वार्षिक पास