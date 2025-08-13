Home > व्यापार > FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से महज 15 रुपये में कोई भी टोल पार कर पाएंगे आप, PM Modi ने 140 करोड़ लोगों को दिया साल का बेहतरीन तोहफा

FASTag Annual Pass: देश में 15 अगस्त से वार्षिक टोल पास की योजना शुरू होने जा रही है। इस पास की मदद से एक साल तक टोल पर मोटी रकम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पास के बारे में बताया था कि नए वार्षिक फास्टैग के जरिए सिर्फ 15 रुपये में टोल प्लाजा पार किया जा सकेगा।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 13, 2025 11:54:23 IST

FASTag Annual Pass: देश में 15 अगस्त से वार्षिक टोल पास की योजना शुरू होने जा रही है। इस पास की मदद से एक साल तक टोल पर मोटी रकम चुकाने की जरूरत नहीं होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पास के बारे में बताया था कि नए वार्षिक फास्टैग के जरिए सिर्फ 15 रुपये में टोल प्लाजा पार किया जा सकेगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये रखी गई है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल होंगे। एक ट्रिप का मतलब है एक बार टोल प्लाजा पार करना। यानी प्रति टोल सिर्फ 15 रुपये खर्च होंगे। यह टोल पास कहाँ बनेगा और कैसे काम करेगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

फास्टैग वार्षिक पास क्या है?

यह वार्षिक टोल पास एक तरह की प्रीपेड टोल योजना है, जिसे खास तौर पर कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है। नए पास की घोषणा करते हुए, नितिन गडकरी ने कहा था कि इसका उद्देश्य 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करना और एकल, किफायती लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाना है। टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को कम करके, भीड़भाड़ को कम करके और विवादों को कम करके, इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तेज़ और आसान यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

इन टोल प्लाजा पर करेगा काम

FASTag वार्षिक पास केवल NHAI द्वारा संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर स्थित टोल प्लाजा पर ही काम करता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत और मुंबई-रत्नागिरी मार्ग आदि। राज्य राजमार्गों या नगरपालिका टोल रोड पर आपका FASTag सामान्य रूप से काम करेगा और टोल सामान्य रूप से ही वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि महामार्ग), अटल सेतु, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे और अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये सभी राज्य प्राधिकरणों द्वारा संचालित हैं।

इस तरह एक्टिवेट करें FASTag वार्षिक पास

  • भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) द्वारा FASTag वार्षिक पास एक्टिवेट करने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। IHMCL ने अधिसूचना में इस वार्षिक पास से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए हैं। साथ ही, FASTag वार्षिक पास को एक्टिवेट करने का तरीका भी बताया गया है।
  • IHMCL के अनुसार, FASTag वार्षिक पास को केवल राजमार्गयात्रा (राजमार्ग यात्रा) मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल पर जाकर ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इस पास को एक्टिवेट करने के लिए, कार चालक को सबसे पहले अपने वाहन और उस पर लगे FASTag की पात्रता का सत्यापन करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद, 3000 रुपये का भुगतान करना होगा।
  • उपयोगकर्ता द्वारा किए गए 3000 रुपये के भुगतान की पुष्टि के 2 घंटे के भीतर FASTag वार्षिक पास एक्टिवेट हो जाएगा। यह एक्टिवेशन आपके मौजूदा FASTag पर ही होगा। FASTag वार्षिक पास के लिए आपको नया FASTag खरीदने की आवश्यकता नहीं है। FASTag वार्षिक पास पर भुगतान करने पर, आपको अगले 1 वर्ष या 200 टोल पार करने तक की वैधता मिलेगी।

