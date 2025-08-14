Home > व्यापार > FASTag Annual Pass: वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर! 15 अगस्त से FASTag से जुड़े नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, PM Modi के फैसले से मालामाल हो जाएंगे करोड़ों लोग

FASTag Annual Pass: भारत का NHAI निजी वाहन मालिकों के लिए 15 अगस्त, 2025 को FASTag वार्षिक पास लॉन्च कर रहा है। 3,000 रुपये की कीमत वाला यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता प्रदान करता है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 14, 2025 09:09:20 IST

FASTag Annual Pass: भारत का NHAI निजी वाहन मालिकों के लिए 15 अगस्त, 2025 को FASTag वार्षिक पास लॉन्च कर रहा है। 3,000 रुपये की कीमत वाला यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों पर 200 टोल क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता प्रदान करता है। यह पास मौजूदा FASTags से जुड़ा है, जिससे बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती और भीड़भाड़ कम होती है। खरीद पूरी तरह से आधिकारिक प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन होती है, जिससे एक सहज, कैशलेस यात्रा अनुभव सुनिश्चित होता है।

15 अगस्त से शुरू होगा पास

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा प्रबंधित भारत की इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली, 15 अगस्त 2025 को FASTag वार्षिक पास के लॉन्च के साथ एक महत्वपूर्ण अपग्रेड के लिए तैयार है। यह अभिनव प्रीपेड पास विशेष रूप से निजी वाहन मालिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं। 200 टोल क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता की पेशकश – जो भी पहले आए – वार्षिक पास का उद्देश्य टोल भुगतान को सरल बनाना, बार-बार रिचार्ज की आवश्यकता को कम करना और टोल प्लाजा पर यातायात की भीड़ को कम करना है।

इस तरह खरीदें FASTag वार्षिक पास

FASTag वार्षिक पास की खरीदारी उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें शामिल चरण सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हैं, जिससे उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया बिना किसी भौतिक स्थान पर जाए पूरी कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर त्वरित सक्रियण और निर्बाध उपयोग सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त, यह प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप के माध्यम से रीयल-टाइम ग्राहक सहायता, तत्काल डिजिटल रसीदें और आसान प्लान प्रबंधन प्रदान करता है, जिससे समग्र उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है और नियमित यात्रियों के बीच इसे व्यापक रूप से अपनाने में मदद मिलती है।

कई भुगतान विकल्पों के साथ एकीकरण और नियमित अपडेट इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाते हैं, जिससे यह सभी वाहन मालिकों के लिए सुलभ हो जाती है। यह डिजिटल दृष्टिकोण टोल प्लाज़ा पर प्रतीक्षा समय को काफी कम करता है और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यस्त राजमार्गों पर दक्षता बढ़ती है।

