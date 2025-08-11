FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से बदल जाएगा FASTag से जुड़ा ये नियम! कैसे करें इसे प्राप्त, यहां जानें पूरा प्रोसेस

FASTag Annual Pass: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा 15 अगस्त, 2025 से FASTag प्रणाली में बड़ा बदलाव किया जाना है। इसके तहत जारी पास उन निजी वाहन मालिकों को सुविधा और किफायती प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं। यह टोल प्लाजा पर रुक-रुक कर होने वाली देरी को कम करके, सुगम और तेज राजमार्ग आवागमन को बढ़ावा देकर, यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करता है। नियमित FASTag रिचार्ज प्रणाली के विपरीत, वार्षिक पास एक प्रीपेड योजना प्रदान करता है जो 200 टोल क्रॉसिंग या एक वर्ष की वैधता, जो भी पहले हो, की अनुमति देता है।

क्या है इस पहल का उद्देश्य?

इस पहल का उद्देश्य टोल भुगतान को सुव्यवस्थित करना, बार-बार ऑनलाइन लेनदेन को कम करना और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है। इसके अतिरिक्त, यह पास संपर्क रहित भुगतान का समर्थन करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के दौरान सुरक्षित यात्रा में योगदान देता है, और सहज प्रबंधन के लिए मौजूदा FASTag खातों के साथ एकीकृत होता है। जानिए FASTag वार्षिक पास क्या है, पात्रता मानदंड, चरण-दर-चरण खरीद निर्देश और सक्रियण के बाद उपयोग।

क्या है FASTag वार्षिक पास?

FASTag वार्षिक पास भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रीपेड टोल भुगतान योजना है, जो विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे गैर-व्यावसायिक, निजी वाहनों के लिए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा घोषित, यह पास यात्रियों को 200 टोल लेनदेन या एक्टिवेशन तिथि से एक वर्ष की वैधता (जो भी पहले हो) के लिए एक निश्चित राशि – 3,000 रुपये – का अग्रिम भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है। वार्षिक पास के लिए उपयोगकर्ताओं को वर्ष के दौरान अपने FASTag खातों को कई बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे अक्सर राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल भुगतान आसान हो जाता है।

यहां जानें पूरा प्रोसेस

उपयोगकर्ता राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक NHAI/MoRTH पोर्टल के माध्यम से वार्षिक पास खरीद सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म FASTag सेवाओं तक सुरक्षित पहुंचे प्रदान करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉगिन करें या वाहन और FASTag विवरण दर्ज करें। इसके बाद, उपयोगकर्ताओं को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा या यदि लॉग इन नहीं हैं तो सीधे अपना वाहन पंजीकरण नंबर और FASTag आईडी दर्ज करनी होगी। इसके बाद अपने FASTag की पात्रता को इस तरह सत्यापित करें। सिस्टम जांचता है कि FASTag सक्रिय है, ठीक से लगा हुआ है और सही वाहन पंजीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। यह यह भी पुष्टि करता है कि FASTag ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है। अपने FASTag की पात्रता जांचने के बाद भुगतान करें।

इस तरह करें भुगतान

पात्रता की पुष्टि के बाद उपयोगकर्ता UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे कई भुगतान विकल्पों का उपयोग करके 3,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं सफल भुगतान के बाद, वार्षिक पास मौजूदा FASTag खाते और वाहन पंजीकरण से जुड़ जाता है। इसके बाद, उपयोगकर्ताओं को एक एसएमएस पुष्टिकरण प्राप्त होगा जिसमें सूचित किया जाएगा कि पास 15 अगस्त, 2025 को सक्रिय हो जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सक्रियण तिथि निश्चित है और खरीद तिथि पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात पास केवल स्वतंत्रता दिवस पर ही सक्रिय होगा।