3AC में चटनी, ब्रेड, बटर, टमाटर वाला फैमिली वीडियो 4 महीने बाद वायरल, लोगों ने ट्रोल कर दिया जमकर

Third AC Coach: ट्रेन में सफर के दौरान सिविक सेंस बहुत जरूरी है. लेकिन अगर भारत में कुछ लोगों में किसी एक चीज की सबसे ज्यादा कमी है. तो वह है सिविक सेंस, दिव्या जैन नाम की एक महिला ने चार महीने पहले 28 सितंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें वह और उनका परिवार 3AC में सैंडविच बनाते हुए दिख रहे थे.

वीडियो में नीचे की बर्थ पर बैठी छह औरत कुछ करती हुई दिख रही थी. कुछ ब्रेड पर चटनी लगा रही थीं, कुछ खीरा काट रही थीं, और कुछ टमाटर भी काटती हुई दिख रही थी. आखिर में बैठी दो औरतें ब्रेड में सारा सामान मिलाकर सैंडविच बना रही थी. यह पूरा वीडियो है.

तो दिक्कत क्या है?

अगर परिवार ने पूरा केबिन बुक कर लिया है. जिसमें नीचे बीच और ऊपर की बर्थ शामिल हैं, और साइड की ऊपर और नीचे की बर्थ भी बुक कर ली है, तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? यह सवाल उठ सकता है, लेकिन ट्रेन कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है. यह सफर का एक जरिया है.

चटनी, टमाटर और सैंडविच की खुशबू हर किसी को पसंद नही होता है, और आप उन्हें ट्रेन के डिब्बे में फैलने से रोक नही सकते है, इसलिए ट्रेन में सफर करते समय घर का बना खाना और ड्रिंक्स लेना सबसे अच्छा है. हालांकि यात्रियों द्वारा ‘फ़ैमिली टाइम’ के नाम पर पोस्ट किए गए वायरल वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें कमेंट सेक्शन से लेकर X तक ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

असहमति का मतलब गाली-गलौज नहीं

देखिए दिव्या जैन और उनका परिवार ट्रेन में जो कर रहे हैं, उससे आप शायद नाखुश हों. लेकिन बातचीत का लेवल कम करने और उन्हें ट्रोल करने के लिए गाली-गलौज करने की कोई जरूरत नहीं है, और इंटरनेट पब्लिक को अपनी सिविक सेंस दिखाने की जरूरत नहीं है.