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Facebook Account Hack: फेसबुक अकाउंट हो गया है हैक? तुरंत रिकवर करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स, यहां करें शिकायत

कई बार यूजर को तब पता चलता है कि अकाउंट हैक हो चुका है, जब पासवर्ड काम करना बंद कर देता है, ईमेल या मोबाइल नंबर बदल दिया जाता है या प्रोफाइल से ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं जो उसने खुद नहीं कीं. चलिए जानते हैं इसे रिकवर करने के तरीके.

By: Kunal Mishra | Published: October 1, 2026 1:48:13 PM IST

Facebook Account Hack: फेसबुक अकाउंट हो गया है हैक? तुरंत रिकवर करने के लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स, यहां करें शिकायत


Facebook Account Hack: आज के समय में फेसबुक केवल एक दूसरे से चैट करने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि, इसके जरिए लोग वीडियो, रील्स आदि बनाते हैं और बिजनेस प्रमोशन तक करते हैं. बहुत से यूजर्स फेसबुक से लाखों रुपये की कमाई भी करते हैं. ऐसे में अगर किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाए तो परेशानी केवल सोशल मीडिया प्रोफाइल तक सीमित नहीं रहती. हैकर अकाउंट का इस्तेमाल गलत पोस्ट करने, दोस्तों को मैसेज भेजने, पैसे मांगने या किसी तरह की धोखाधड़ी करने के लिए भी कर सकता है.
कई बार यूजर को तब पता चलता है कि अकाउंट हैक हो चुका है, जब पासवर्ड काम करना बंद कर देता है, ईमेल या मोबाइल नंबर बदल दिया जाता है या प्रोफाइल से ऐसी गतिविधियां होने लगती हैं जो उसने खुद नहीं कीं. चलिए जानते हैं इसे रिकवर करने के तरीके. 
 

फेसबुक अकाउंट कैसे करें रिकवर?

अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है तो इसे रिकवर करने के लिए अपने फोन या लैपटॉप पर फेसबुक लॉगिन करें और ईमेल आईडी डालें, जो आपके अकाउंट से जुड़ी हो. अब आपको ईमेल प्रोवाइडर से भी संपर्क करें और पता करें कि क्या वह आपके ईमेल अकाउंट का एक्सेस वापस पाने में आपकी मदद कर सकता है. ऐसे में आपका अकाउंट वापस मिल सकता है. अकाउंट वापस आने के बाद आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड बदलना होगा.
इसके बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें, इसके बाद फिर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाकर अकाउंट सेंटर खोलें. अब अकाउंट सेंटर खोलें और इसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी चुनें. फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें और नया पासवर्ड सेट करें. मेटा भी मजबूत और अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने की सलाह देता है. 
 

फेसबुक अकाउंट हैक होने के संकेत 

फेसबुक अकाउंट हैक होने पर कई संकेत दिखाई दे सकते हैं. हैक हुए फेसबुक अकाउंट में कई तरह के बदलाव दिखाई दे सकते हैं. अगर आपकी परमिशन के बिना पोस्ट या कमेंट किए जा रहे हैं, तो यह अकाउंट के हैक होने का संकेत हो सकता है. अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर बदल गई है या फिर पासवर्ड या कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई बदलाव दिख रहा है तो हो सकता है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है. किसी अनजान जगह से आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हुआ है तो भी यह हैक होने का एक संकेत हो सकता है.

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