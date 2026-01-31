Home > व्यापार > Gold-Silver Price Crash: सोना-चांदी निवेशकों के लिए अलर्ट, 2 फरवरी से ट्रेडिंग मार्जिन बढ़ाएगा एक्सचेंज; इन निवेशकों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

Gold Silver Rates: 1980 के दशक के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए चांदी की कीमतों में करीब 30% की टूट आई और यह 3 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे फिसल गई.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 31, 2026 10:59:44 PM IST

Gold Silver Price Crash: सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट के बीच अब वैश्विक कमोडिटी बाजार में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है. कॉमेक्स (COMEX) में दशकों की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सीएमई ग्रुप (CME Group) ने सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम जैसे कीमती धातुओं के वायदा कारोबार (Futures Trading) पर मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया है. यह फैसला बाजार में बढ़ती अस्थिरता और जोखिम को देखते हुए लिया गया है और सोमवार को बाजार बंद होने के बाद से लागू होगा.

सोने-चांदी की मार्जिन में बढ़ोतेरी 

सीएमई ग्रुप के अनुसार, सामान्य जोखिम प्रोफाइल के लिए सोने का मार्जिन 6% से बढ़ाकर 8% किया जाएगा. वहीं एक अन्य श्रेणी में यह 6.6% से बढ़कर 8.8% हो जाएगा. इसी तरह चांदी के वायदा में मार्जिन 11% से बढ़ाकर 15% और दूसरे प्रोफाइल में 12.1% से बढ़ाकर 16.5% किया गया है. प्लैटिनम और पैलेडियम के वायदा सौदों में भी मार्जिन बढ़ोतरी की घोषणा की गई है. एक्सचेंज का कहना है कि यह कदम “बाजार की अस्थिरता की नियमित समीक्षा” के बाद उठाया गया है ताकि पर्याप्त संपार्श्विक कवरेज सुनिश्चित की जा सके.

छोटे और रिटेल निवेशकों पर बढ़ेगा दबाव 

इसका सीधा मतलब यह है कि अब फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए निवेशकों को पहले से ज्यादा सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी. इससे खासतौर पर छोटे और रिटेल निवेशकों पर दबाव बढ़ेगा, जिनके पास अतिरिक्त नकदी की कमी हो सकती है. मार्जिन बढ़ने से बाजार में लिक्विडिटी घट सकती है और शॉर्ट टर्म में उतार-चढ़ाव और तेज हो सकता है. आमतौर पर एक्सचेंज तब मार्जिन बढ़ाता है जब किसी एसेट की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी, गिरावट या अस्थिरता देखने को मिलती है.

कीमतों में हालिया गिरावट ऐतिहासिक

कीमतों की बात करें तो हालिया गिरावट ऐतिहासिक रही है. 1980 के दशक के बाद एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करते हुए चांदी की कीमतों में करीब 30% की टूट आई और यह 3 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे फिसल गई. गुरुवार को जहां चांदी 4 लाख रुपये प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर थी, वहीं शुक्रवार को एमसीएक्स पर यह करीब 2.91 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई.

सोने में भी भारी गिरावट 

सोने में भी भारी गिरावट देखी गई. वैश्विक बाजारों में कमजोरी, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और निवेशकों द्वारा जोरदार मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतें गिरकर करीब 1.5 लाख रुपये के आसपास पहुंच गईं. भारत में 24 कैरेट सोना 1,50,849 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 1,91,922 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज किया गया (इन कीमतों में जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं).
 
कीमतों में तेज गिरावट और मार्जिन बढ़ोतरी का यह मेल संकेत देता है कि आने वाले दिनों में कीमती धातुओं के बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है और निवेशकों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी.

