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दिल्ली में EV Policy के तहत मिल रहा है तगड़ा मुनाफा, कितना और कैसे मिलेगा स्क्रैपिंग इंसेंटिव, जानें पूरा प्रोसेस

इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आप स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इसका लाभ कौन और कैसे उठा सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.

By: Kunal Mishra | Last Updated: July 3, 2026 4:31:38 PM IST

दिल्ली में EV Policy के तहत मिल रहा है तगड़ा मुनाफा, कितना और कैसे मिलेगा स्क्रैपिंग इंसेंटिव, जानें पूरा प्रोसेस


EV Scrappage Incentive: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने EV Policy 2026 की शुरुआत की है. अगर अब आप कोई नई इलेक्ट्रिक कार करते हैं तो ऐसे में आपको अच्छा-खासा इंसेंटिव और सब्सिडी मिलेगी. नई दिल्ली EV पॉलिसी एक जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और यह 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. ईवी पॉलिसी 2026 के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलने के साथ ही पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी शामिल है.

इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी कार या कोई अन्य वाहन है तो आप स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि इसका लाभ कौन और कैसे उठा सकता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में. 

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किन लोगों को मिलेगा स्क्रैपिंग इंसेंटिव?

स्क्रैपिंग इंसेंटिव का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जो जो BS-IV या उससे पुरानी पेट्रोल या डीजल कार स्क्रैप कराएंगे. केवल इतने पर ही आप डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं इसके साथ-साथ आपको 30 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत वाली कोई नई इलेक्ट्रिक कार भी लेनी होगी. इस शर्त को मानने के बाद आप स्क्रैपिंग इंसेंटिव लेने के पात्र होंगे. अगर आप कोई नई कार ले रहे हैं तो ऐसे में आपको कार के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब है कि स्क्रैपिंग इंसेंटिव के साथ ही आपको अन्य तरीकों से भी काफी लाभ मिलेगा. 

स्क्रैपेज इंसेंटिव के लिए कैसे करें क्लेम?

अगर आप स्क्रैपेज इंसेंटिव का फायदा उठाना चाहते हैं तो ऐसे में सबसे पहले पुरानी कार को स्क्रैप कराएं. आपको कार को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी (RVSF) में स्क्रैप कराना होगा. इसके लिए आप परिवहन vScrap Portal पर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार की मदद से आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद आपको Certificate of Deposit (CoD) लेना होगा और यह प्रमाणपत्र 6 महीनों के लिए ही वैलिड रहेगा. इसके साथ ही आपको नई इलेक्ट्रिक कार भी खरीदनी होगी. अब आपको दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल पर लॉगिन करके सभी दस्तावेजों को अपलोड कर देना है.

Tags: EV Scrappage Incentive
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