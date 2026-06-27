EPFO Rules: क्या EPF बचत का 100% हिस्सा निकाल सकते हैं? जानिये नियम और शर्तें

कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF Scheme 1952) के तहत देश के करोड़ों कर्मियों को बड़ी सुविधा दी जाती है. यह एक बचत स्कीम है, जिसके तहत प्राइवेट कर्मचारी अपने मूल वेतन (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (DA) का 12 प्रतिदिन योगदान करते हैं. उतनी ही राशि यानी 12 प्रतिशित का योगदान नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा द्वारा भी किया जाता है. इसमें से कुछ हिस्सा यानी धनराशि पेंशन योजना में जाती है. दरअसल, कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 1995)इसमें नियोक्ता द्वारा जमा किए जाने वाले 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है. 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी 58 वर्ष की आयु से पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. इस फंड पर सरकार द्वारा हर साल तय की गई ब्याज दर (Interest Rate) से रिटर्न मिलता है.

EPFO से पैसे निकालने के नियमों की जानकारी

पिछले साल श्रम मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 7 करोड़ से ज़्यादा सदस्य अब कर्मचारी और नियोक्ता (employer) के हिस्से सहित अधिकतम योग्य फंड निकाल सकते हैं. EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) ने 13 अक्तूबर, 2025 को पैसे निकालने के आसान नियमों को मंज़ूरी दी, जिससे EPF सदस्य अपने कुल फंड का 50-77 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं. इस विज्ञप्ति के अनुसार, कर्मचारी को बफ़र के तौर पर कम से कम 25 प्रतिशत फंड को बिना छुए रखना ज़रूरी है यानी को भी कर्मचारी 58 साल तक यानी रिटायरमेंट तक पूरी रकम नहीं निकाल सकता है.

क्या आप पूरा EPF फंड निकाल सकते हैं?

EPF सदस्य अपने प्रोविडेंट फंड खाते से योग्य बैलेंस का 100 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं. योग्य बैलेंस वह राशि है जो ज़रूरी न्यूनतम बैलेंस घटाने के बाद आपके EPF खाते में बचती है. इस तरह, असल में आप अपने मौजूदा PF बैलेंस का 75 प्रतिशत तक ही निकाल सकते हैं.

अगर कर्मचारी बैलेंस को बनाए रखता है तो EPFO ​​द्वारा दी जाने वाली अधिक ब्याज दर (अभी सालाना 8.25 प्रतिशत) और कंपाउंडिंग के फ़ायदों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड जमा हो सके. इसमें यह भी कहा गया है कि यह कदम रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड सुनिश्चित करते हुए पैसे निकालने की सुविधा देने के लिए उठाया गया है.

ऑटो-सेटलमेंट की सीमा बढ़ी

ऑटो-सेटलमेंट की सीमा 1 लाख से रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे कई EPFO ​​सदस्य 3 दिनों के भीतर अपना EPF फंड निकाल सकते हैं. यह फ़ैसला इसलिए लिया गया है ताकि सदस्य घर खरीदने और बनाने, शिक्षा, बीमारी के इलाज या शादी जैसी ज़रूरतों के लिए तेज़ी से फंड पा सकें.

EPFO से पैसे निकालने के नियम

क्या प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने की कोई समय सीमा है? सिर्फ़ नौकरी छोड़ने (रिटायरमेंट या सुपरएनुएशन नहीं) के मामले में कर्मचारी को PF की राशि निकालने से पहले 2 महीने तक इंतजार करना पड़ता है.

कब लागू होगा टीडीएस

क्या EPF निकासी पर इनकम टैक्स या TDS कटेगा? इसका जवाब यह है कि अगर कोई सदस्य अपना EPF निकालता है और उसने पांच साल से कम समय तक नौकरी की है और जमा रकम 50,000 रुपये से अधिक है, तो TDS इस तरह लागू होगा.