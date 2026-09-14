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EPFO Whatsapp Service: ऐप और वेबसाइट का नहीं होगा झंझट, अब WhatsApp पर मिलेगी PF की A to Z जानकारी, शुरू हुई नई सुविधा

EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर इस क्रांतिकारी कदम की घोषणा की है. अब सदस्यों को अपना अमाउंट ट्रैक करने के साथ ही पोर्टल पर कुछ भी देखने के बजाय केवल व्हाट्स एप पर हेलो लिखना है और उनके सामने सारी जानकारी आ जाएगी.

By: Kunal Mishra | Published: September 14, 2026 1:11:29 PM IST

EPFO Whatsapp Service: ऐप और वेबसाइट का नहीं होगा झंझट, अब WhatsApp पर मिलेगी PF की A to Z जानकारी, शुरू हुई नई सुविधा


EPFO Whatsapp Service: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों मेंबर्स के लिए एक और नई डिजिटल सुविधा शुरु की है. ईपीएफओ ने आधिकारिक तौर पर अपना ‘व्हाट्सएप चैनल’ लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए मेंबर्स चैट के जरिए अपने पीएफ खाते की एक-एक डिटेल ले सकते हैं. EPFO की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक ‘Hello’ लिखने पर EPFO मेंबर को उसके पीएफ अकाउंट में बैलेंस से लेकर सभी डिटेल तुरंत उसके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी.
EPFO ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर इस क्रांतिकारी कदम की घोषणा की है. अब सदस्यों को अपना अमाउंट ट्रैक करने के साथ ही पोर्टल पर कुछ भी देखने के बजाय केवल व्हाट्स एप पर हेलो लिखना है और उनके सामने सारी जानकारी आ जाएगी. 

व्हाट्सएप पर तुरंत मिलेंगी ये जानकारियां 

EPFO के व्हाट्सएप चैनल पर आपको अब पीएफ से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां मिल जाएंगी. खाताधारक बिना किसी तकनीकी रुकावट के अपने पीएफ खाते का कुल बैलेंस देख सकेंगे. इस व्हाट्एसस चैनल के जरिए आप पिछले पिछले 5 ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देख सकेंगे. इसके तहत आपके खाते में कंपनी द्वारा जमा किए गए पिछले 5 ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको मिल जाएगी. इसके तहत आप पीएफ निकासी या ट्रांसफर के आवेदनों की स्थिति को सीधे ट्रैक भी कर सकेंगे. व्हाट्सएप पर केवल हेलो लिखने से आपको बिना किसी रुकावट के यह सभी जानकारियां तुरंत मिल सकेंगी. 

व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने की प्रक्रिया

अगर आप व्हाट्एस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप आसानी से जुड़ सकते हैं. दरअसल, ईपीएफओ ने सदस्यों की सुविधा के लिए एक आधिकारिक क्यूआर कोड जारी किया है. इस कोड को स्कैन करके आप इस व्हाट्सऐप चैनल से आसानी से जुड़ सकते हैं. इसके अलावा, सदस्य आधिकारिक लिंक पर क्लिक करके भी सीधे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं.
EPFO की ओर से EPFO QR Code भी शेयर किया गया है. इसे स्कैन कर मेंबर इससे जुड़ सकते हैं. आप इस (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6kmH48Pgs8ftd6Kw3Y) लिंक के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं. 

Tags: EPFO Whatsapp Service
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