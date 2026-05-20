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EPF Withdrawal from UPI: PF का पैसा निकालना हुआ और आसान! अब UPI से सीधे मिलेगा फंड, पूरी हो गई टेस्टिंग

EPF Withdrawal from UPI: श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार, EPF Withdrawal की UPI सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है. अब कर्मचारी अपना PF पैसा UPI पेमेंट गेटवे के जरिए आसानी से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे.

By: Preeti Rajput | Published: May 20, 2026 4:56:50 PM IST

EPF Withdrawal from UPI: PF का पैसा निकालना हुआ और आसान! अब UPI से सीधे मिलेगा फंड, पूरी हो गई टेस्टिंग


EPF Withdrawal from UPI: नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. अब कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा बिना किसी परेशानी के  UPI पेमेंट गेटवे के जरिए सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसकी टेस्टिंग भी पूरी की जा चुकी है, जिससे अब नौकरीपेशा लोग आसानी से PF निकाल सकते हैं. इसकी जानकारी खुद श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है. 

मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी 

मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि UPI-आधारित EPF निकासी का टेस्टिंग चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. एक बार शुरू होने के बाद, EPFO ​​सदस्य अपने पात्र EPF फंड को UPI पेमेंट गेटवे के ज़रिए सीधे अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकेंगे. श्रम मंत्रालय एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसके तहत EPF बैलेंस का एक हिस्सा लॉक रहेगा, जबकि बाकी बची एलिजिबल रकम UPI-लिंक्ड बैंक खातों के ज़रिए तुरंत निकाली जा सकेगी.

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UPI PIN से कर सकते हैं पैसे ट्रांसफर

इसके जरिए यूजर्स विड्रॉल के लिए उपलब्ध रकम देख पाएंगे और उसे अपने उन बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर पाएंगे जो EPFO ​​रिकॉर्ड से जुड़े हुए हैं. इस लेन-देन को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए, यूज़र्स को अपने UPI PIN का इस्तेमाल करके इसे ऑथेंटिकेट करना होगा.

अभी कैसे निकाले जाते हैं PF के पैसे? 

  • अभी EPF का पैसा निकालने के लिए क्लेम करना पड़ता है, जिससे समय लगता है.
  • ऑटो-सेटलमेंट सिस्टम के तहत आवेदन के बाद पैसा 3 दिनों के अंदर मिल जाता है.
  • इसमें किसी मैन्युअल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, पैसा सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर होता है.
  • इस सुविधा की लिमिट पहले 1 लाख रुपये थी.
  • अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.

Tags: EPF Withdrawal from UPI
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