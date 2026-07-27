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अब UPI से नहीं निकाल पाएंगे PF? EPFO ने बढ़ाई लॉन्च डेट, जानें अब कब मिलेगी सुविधा

Epfo Upi Withdrawal Update Today: हाल ही में EPFO ने अपना नया CITES 2.01 पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन इसके शुरू होते ही कई सदस्यों ने शिकायतें दर्ज कराईं. कई यूजर्स का कहना है कि उनके पुराने EPF खातों का डेटा नए पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है. इसके

By: Divyanshi Singh | Last Updated: July 27, 2026 1:35:53 PM IST

UPI-लिंक्ड PF क्लेम अब अगस्त में शुरू होगा
UPI-लिंक्ड PF क्लेम अब अगस्त में शुरू होगा


Epfo Upi Withdrawal Update Today: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की बहुप्रतीक्षित UPI-आधारित पीएफ क्लेम सेटलमेंट सुविधा का इंतजार अब थोड़ा और बढ़ गया है. पहले इस सुविधा को वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक शुरू किए जाने की योजना थी, लेकिन अब इसे अगस्त में लॉन्च किए जाने की संभावना है. इस देरी की मुख्य वजह EPFO के नए सेंट्रलाइज्ड आईटी सर्विस(CITES 2.01) प्लेटफॉर्म में सामने आई तकनीकी समस्याएं हैं.

CITES 2.01 पोर्टल किया था लॉन्च 

हाल ही में EPFO ने अपना नया CITES 2.01 पोर्टल लॉन्च किया था, लेकिन इसके शुरू होते ही कई सदस्यों ने शिकायतें दर्ज कराईं. कई यूजर्स का कहना है कि उनके पुराने EPF खातों का डेटा नए पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रहा है. इसके अलावा लॉगिन में दिक्कत, वेबसाइट का धीमा चलना और पीएफ क्लेम की प्रोसेसिंग में देरी जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं. इन शिकायतों के बाद EPFO ने फिलहाल नए डिजिटल फीचर्स लॉन्च करने के बजाय पोर्टल को पूरी तरह स्थिर और त्रुटिरहित बनाने पर फोकस किया है.

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सूत्रों के मुताबिक, EPFO की तकनीकी टीम इन सभी समस्याओं को दूर करने में जुटी हुई है. उम्मीद है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक पोर्टल की अधिकांश तकनीकी खामियां ठीक कर ली जाएंगी. इसके बाद ही UPI आधारित पीएफ ट्रांजैक्शन सुविधा को लॉन्च किया जाएगा.

UPI से जुड़ी होगी नई सुविधा

नई सुविधा BHIM-लिंक्ड यूपीआई से जुड़ी होगी, जिसके जरिए EPF सदस्य अपने पीएफ खाते को बैंक खाते से लिंक कर सकेंगे. इसके बाद पात्र सदस्यों के पीएफ क्लेम की राशि UPI के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा सकेगी. हालांकि, यह सुविधा मौजूदा NEFT भुगतान प्रणाली को समाप्त नहीं करेगी, बल्कि उसके साथ एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में उपलब्ध रहेगी.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्ष 2025 में EPFO 3.0 सुधारों के तहत UPI आधारित पीएफ क्लेम सेटलमेंट की घोषणा की थी. मार्च 2025 में हुई EPFO की कार्यकारी समिति की बैठक में इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की गई थी. इसका उद्देश्य पात्र सदस्यों के क्लेम का भुगतान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और आसान बनाना है.

इस परियोजना का तकनीकी विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) कर रहा है, जो EPFO का टेक्नोलॉजी पार्टनर है. C-DAC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर जरूरी API और सिस्टम इंटीग्रेशन विकसित कर रहा है. यह पूरा काम CITES 2.01 आधुनिकीकरण परियोजना का हिस्सा है.

UPI इंटीग्रेशन EPFO की व्यापक डिजिटल सुधार योजना का हिस्सा है. हाल के महीनों में संगठन ने ऑटो-सेटलमेंट क्लेम सुविधा का विस्तार किया है, EPF Scheme, 2026 के तहत निकासी नियमों को आसान बनाया है और नया सदस्य पोर्टल भी लॉन्च किया है. इन सभी सुधारों का उद्देश्य पीएफ क्लेम प्रक्रिया को अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है. हालांकि, UPI सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्यों को अब अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि EPFO पहले अपने नए पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को पूरी तरह दूर करना चाहता है.

Tags: EPFO UPI Payment
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