EPFO UPI Method: यूपीआई से पीएफ विड्रॉल, जानिए नया ईपीएफओ ऐप कैसे करेगा पैसे का रियल-टाइम ट्रांसफर?

EPFO UPI Method: रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) एक नई सुविधा शुरू करने वाला है, जिससे सब्सक्राइबर UPI तरीके का इस्तेमाल करके रियल टाइम में अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे, हाल की रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है.

पीटीआई और सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट्स के मुताबिक, EPFO ​​सब्सक्राइबर UPI के ज़रिए अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे, जो फिर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे यह प्रोसेस आसान और बिना किसी परेशानी के हो जाएगा और आपके प्रोविडेंट फंड के पैसे आपके अकाउंट में आने का दशकों पुराना इंतज़ार खत्म हो जाएगा.

UPI से PF का पैसा निकालें

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के हवाले से पीटीआई ने बताया कि लेबर मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसके तहत PF के कुछ पैसे फ्रीज कर दिए जाएंगे, और मेंबर UPI का इस्तेमाल करके अपने बैंक से अपने प्रोविडेंट फंड का एक बड़ा हिस्सा निकालने के लिए उपलब्ध देख पाएंगे.

आप कितना पैसा निकाल सकते हैं?

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO ​​मेंबर UPI तरीके का इस्तेमाल करके अपने प्रोविडेंट फंड अमाउंट का 75% तक निकाल सकते हैं. पैसा सीधे उनके लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके बाद वे कैश निकाल पाएंगे.

मौजूदा PF नियमों के मुताबिक, सब्सक्राइबर अवेलेबल बैलेंस का 75% तुरंत निकाल सकते हैं. EPFO ​​100% फंड निकालने की इजाज़त सिर्फ़ उन्हीं मामलों में देता है, जब कोई कम से कम एक साल से बेरोज़गार हो.

UPI का इस्तेमाल करके PF का पैसा कैसे निकालें?

कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि EPFO ​​एक नया मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन लाएगा, जिसके ज़रिए मेंबर UPI गेटवे का इस्तेमाल करके अपना EPF पैसा निकाल पाएंगे.

न्यूज़ एजेंसी और मीडिया आउटलेट द्वारा बताए गए लोगों ने बताया कि सब्सक्राइबर मोबाइल एप्लीकेशन में अपने सीडेड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर के लिए अवेलेबल एलिजिबल PF बैलेंस देख पाएंगे.

सब्सक्राइबर को पैसे निकालने के लिए ट्रांज़ैक्शन शुरू करने के लिए एक वैलिड कारण चुनना होगा, जैसे बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर.

उन्हें ट्रांज़ैक्शन पूरा करने के लिए अपने लिंक्ड UPI PIN का इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, जिससे उनके बैंक अकाउंट में फंड का सुरक्षित ट्रांसफर पक्का होगा.

पूरा ट्रांसफर फिर UPI पेमेंट गेटवे के ज़रिए किया जाएगा, जिससे फंड का तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा.

रिपोर्ट्स में आगे बताया गया है कि यह ऐप अप्रैल में लॉन्च होने की संभावना है, जो इस साल लाखों EPF सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है.

अभी EPFO ​​मेंबर्स को अपने EPF पैसे को एक्सेस करने के लिए विड्रॉल क्लेम के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है. पैसे ट्रांसफर होने में आमतौर पर कम से कम तीन से चार दिन लगते हैं.

नया EPFO ​​ऐप पर एक नजर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सब्सक्राइबर्स नए EPFO ​​ऐप से पासबुक बैलेंस जैसी दूसरी सर्विसेज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे. अभी, मेंबर अपने EPF अकाउंट को एक्सेस करने और उनकी सर्विसेज़ का फ़ायदा उठाने के लिए या तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पोर्टल या UMANG ऐप का इस्तेमाल करते हैं.

PTI ने जिस व्यक्ति का ज़िक्र किया है, उसने कहा कि ये सर्विस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगी, जबकि नया डेडिकेटेड ऐप EPFO ​​सब्सक्राइबर के लिए सर्विस की एक्सेसिबिलिटी और डिलीवरी को और बेहतर बनाएगा.

उस व्यक्ति ने आगे बताया कि EPFO ​​अभी सर्विस के असर को बेहतर बनाने और सर्विस में किसी भी टेक्निकल दिक्कत को दूर करने के लिए 100 डमी अकाउंट का इस्तेमाल करके ट्रायल कर रहा है.