EPFO Salary Limit: 15000 नहीं, अब 25000 रुपये… नौकरीपेशा लोगों के मोदी सरकार की सौगात, EPFO की सैलरी लिमिट बढ़ी

EPFO Salary limit Increase: नौकरी करने वाले लाखों लोगों के लिए केंद्र सरकार ने EPFO को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 16 सितंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई है. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी. अब यह सीमा 15 हजार रुपये से बढ़कार 25 हजार रुपये प्रति माह की जाएगी. यानी जिन कर्मचारियों की मासिक सैलरी अभी 15 हजार से ज्यादा लेकिन 25 हजार रुपये तक है, उनमें से कई कर्मचारी EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में आ सकेंगे.

51 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कल कल विश्वकर्मा जयंती भी है इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं. सरकार का कहना है कि वेतन और रोजगार के बदलते स्तर को देखते हुए यह बदलाव जरूरी था. EPFO की इस सीमा में लंबे समय से बदलाव नहीं हुआ था. सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया गया था. अब करीब 12 साल बाद सरकार ने इसमें फिर बदलाव किया है.

15 से 25 हजार सैलरी वालों को क्या फायदा?

नई सीमा लागू होने के बाद 15000 रुपये से 25000 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य EPFO कवरेज में आ सकता है. इसके तहत पात्र कर्माचरियों को नियमों के अनुसार EPF में रिटायरमेंट के लिए बचत, EPS के जरिए पेंशन और EDLI के तहत बीमा सुरक्षा जैसे फायदे मिल सकते हैं. इसका मतलब आसान भाषा में समझें तो कर्मचारी की नौकरी के दौरान जमा होने वाला PF भविष्य में आर्थिक सहारा बन सकता है. वहीं पेंशन और बीमा जैसी सुविधाएं भी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं.

इस फैसले का असर सरकारी खर्च पर भी पड़ेगा. आधिकारिक अनुमान के मुताबिक, सरकार को हर साल करीब 11,399 करोड़ रुपये का खर्च उठाना होगा. पांच साल में यह अनुमानित खर्च करीब 56,696 करोड़ रुपये हो सकता है.

▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month. ▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage. ▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7 — PIB India (@PIB_India) September 16, 2026

करीब 8 करोड़ लोग EPFO से जुड़े

EPFO देश की बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं में शामिल है. उपलब्ध आकंड़ों के मुताबिक, इसके तहत करीब 7.98 करोड़ योगदानकर्ता सदस्य और करीब 7.68 लाख प्रतिष्ठान जुड़े हैं. EPS के तहत करीब 82 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन मिलती है. सरकार को उम्मीद है कि EPFO का दायरा बढ़ने से ज्यादा कर्मचारी औपाचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ेंगे.