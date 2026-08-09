EPFO Rules Changed: EPFO के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव! बदले गए 8 नियम, पैसे निकालने से लेकर क्लेम पर आया बड़ा अपडेट

EPFO Rules Changed: नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, EPFO ने साल 2026 में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसका असर अब PF कर्मचारियों पर पड़ने जा रहा है. EPFO के नए नियमों में कल 8 बदलाव किए गए हैं, जिनसे अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है. इन नियमों के तहत ऑनलाइन नॉमिनेशन से लेकर पैसे निकालने तक की प्रक्रिया में एक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है.

यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा के फायदों को कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखते हैं. यह प्रक्रिया पीएफ योजना को और ज्यादा आसान बनाती है. चलिए जानते हैं नियमों में कौन से बदलाव किए गए हैं.

1. कम से कम 1800 रुपये का होगा योगदान

PF के कर्मचारियों के लिए कंट्रीब्‍यूशन नियमों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. EPFO की

ओर से स्‍पष्‍टीकरण दिया गया है कि कर्मचारियों और कंपनी का पीएफ में कंट्रीब्‍यूशन 12 फीसदी ही बना रहेगा. हालांकि, इसके कम से कम कंट्रीब्यूशन 1800 रुपये महीना रहेगा.

2. वेतन की लिमिट

नए नियमों से सैलरी लिमिट में बदलाव करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. पहले EPF योजना में 15,000 रुपये की सैलरी लिमिट को स्पष्ट किया गया है.

3. PF से पैसे निकालना होगा आसान

ईपीएफओ में होने वाले नए बदलाव के बाद अब पीएफ निकालने की प्रक्रिया को पहले से भी आसान कर दिया गया है. इस बदलाव का मकसद निकासी के समय आने वाली समस्याओं को कम करना है. इससे पीएफ को आसानी से निकाल सकते हैं.

4. PF खाते में 25% रकम न्यूनतम बैलेंस के रूप में रहेगी

अब नियमों में बदलाव के बाद 25 फीसदी रकम न्यूनतम यानि मिनमम बैलेंस के रूप में बनी रहेगी. इसके अलावा आप 75 फीसदी बैलेंस को निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह की समस्या नहं आएगी.

5. पैसा निकालने के लिए 12 महीने की सर्विस

नए नियमों के तहत जब आप पीएफ खाते से पैसे निकालते हैं तो ऐसे में आपका 12 महीने की सर्विस में होना जरूरी है. यानि अगर आप 12 महीने से नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं.

6. 12 महीने बाद निकलेगा पूरा पैसा

नए नियमों के मुताबिक अगर आपने नौकरी छोड़ दी है या फिर आप अब सर्विस में नहीं हैं तो कम से कम 12 महीने बाद ही आप अपने पीएफ अमाउंट को हाथ लगा पाएंगे. इससे पहले पूरा पैसा नहीं निकाला जा सकेगा.

7. डिजिटल होगा अब PF नॉमिनेशन

अब PF नॉमिनेशन को पहले के मुकाबले काफी हद तक बदल दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अब PF नॉमिनेशन को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है. अब आप डिजिटली पीएफ नॉमिनेशन कर सकेंगे.

8. 20 दिनों में निपटेगा अब पीएप क्लेम