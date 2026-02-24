Home > व्यापार > EPFO News: बिना आवेदन मिलेगा रिफंड, 1000 रुपये तक का बैलेंस होगा ट्रांसफर! जानें कौन है एलिजिबल?

EPFO News: बिना आवेदन मिलेगा रिफंड, 1000 रुपये तक का बैलेंस होगा ट्रांसफर! जानें कौन है एलिजिबल?

PF withdrawal new rules: यह फ़ैसला उन इनऑपरेटिव अकाउंट पर लागू होता है जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम पैसे हैं. ऐसे मामलों में, बिना किसी पेपरवर्क के पैसे वापस कर दिए जाएंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 24, 2026 9:02:42 PM IST

ईपीएफओ इनऑपरेटिव अकाउंट रिफंड
ईपीएफओ इनऑपरेटिव अकाउंट रिफंड


EPFO Inoperative Account Refund: लाखों लोगों को फ़ायदा हो सकता है, लेबर मिनिस्ट्री ने एक ऐसे कदम के तहत एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) से जुड़े इनऑपरेटिव अकाउंट में पड़े छोटे बैलेंस को रिफंड करने का फ़ैसला किया है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कदम का मकसद सालों से बिना इस्तेमाल हुए पैसे को वापस करना है.

यह फ़ैसला उन इनऑपरेटिव अकाउंट पर लागू होता है जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम पैसे हैं. ऐसे मामलों में, बिना किसी पेपरवर्क के पैसे वापस कर दिए जाएंगे. अकाउंट होल्डर्स को कोई एप्लीकेशन जमा करने या किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी. EPFO ​​सीधे संबंधित बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा.

31 लाख अकाउंट की पहचान की गई

अभी, लगभग 31 लाख इनऑपरेटिव EPFO ​​अकाउंट हैं. इनमें से लगभग छह लाख अकाउंट में 1,000 रुपये या उससे कम जमा हैं. जो अकाउंट आधार से लिंक हैं, उनमें तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा. दूसरों के लिए, पैसे फेज़ में भेजे जाएंगे.

अभी के लिए पायलट प्रोजेक्ट

अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है. अगर यह ठीक से काम करता है, तो यही तरीका बाकी 25 लाख इनऑपरेटिव अकाउंट्स पर भी लागू किया जा सकता है. अगर लगातार तीन साल तक कोई ट्रांज़ैक्शन या एक्टिविटी नहीं होती है, तो EPFO ​​अकाउंट को इनऑपरेटिव माना जाता है.

इस कदम को अकाउंट होल्डर्स को सीधे राहत देने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इसका मकसद सेटलमेंट को आसान बनाना, पेपरवर्क कम करना और वर्कर्स को उनकी इस्तेमाल न हुई सेविंग्स को तेज़ी से एक्सेस करने में मदद करना है.

यूपीआई से पीएफ विड्रॉल

इसके अलावा रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) एक नई सुविधा शुरू करने वाला है, जिससे सब्सक्राइबर UPI तरीके का इस्तेमाल करके रियल टाइम में अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे का कुछ हिस्सा निकाल सकेंगे, हाल की रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है. 

EPFO ​​सब्सक्राइबर UPI के ज़रिए अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे, जो फिर सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे यह प्रोसेस आसान और बिना किसी परेशानी के हो जाएगा और आपके प्रोविडेंट फंड के पैसे आपके अकाउंट में आने का दशकों पुराना इंतज़ार खत्म हो जाएगा.

EPFO News: बिना आवेदन मिलेगा रिफंड, 1000 रुपये तक का बैलेंस होगा ट्रांसफर! जानें कौन है एलिजिबल?

