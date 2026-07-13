EPFO PF Transfer Process 2026: EPFO का बड़ा अपडेट! नौकरी बदलने के बाद PF ट्रांसफर करना हुआ बेहद आसान, जानें नया तरीका

EPFO PF Transfer Process 2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्य पोर्टल में कई बड़े बदलाव किए हैं. अब नौकरी बदलने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पुराने नियोक्ता के EPF खाते से नए खाते में PF बैलेंस ट्रांसफर करना पहले से अधिक आसान हो गया है. नए अपडेट के तहत सदस्य अपने खाते को ट्रांसफर करने के लिए दो अलग-अलग विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस नई सुविधा का उद्देश्य PF ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाना, दस्तावेजी काम को कम करना और कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को एक ही खाते में सुरक्षित रखने में मदद करना है.

EPFO पोर्टल अपग्रेड के बाद शुरू हुई नई सुविधा

हाल ही में EPFO ने अपने डिजिटल सिस्टम में बड़ा तकनीकी बदलाव किया है. इसके तहत डेटाबेस को एकीकृत किया गया और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया. इस प्रक्रिया के कारण सदस्य और नियोक्ता सेवाओं में लगभग दो सप्ताह तक रुकावट आई थी.

अब ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू हो चुकी हैं, हालांकि EPFO के अनुसार कुछ PF क्लेम और अन्य सर्विस रिक्वेस्ट को सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है.

PF बैलेंस ट्रांसफर करने के दो आसान तरीके

नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी अपने पुराने EPF खाते का पैसा नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए EPFO पोर्टल पर UAN (Universal Account Number) के जरिए लॉग इन कर सकते हैं.

1. ‘Request for Transfer of Account’ ऑप्शन से

कर्मचारी EPFO सदस्य पोर्टल के Online Services सेक्शन में जाकर Request for Transfer of Account ऑप्शन चुन सकते हैं. यहां से पुराने खाते का बैलेंस नए EPF खाते में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

2. ‘Member Service History’ के माध्यम से

EPFO 3.0 के तहत सदस्य पोर्टल में Member Service History नाम का नया सेक्शन उपलब्ध है. इसमें कर्मचारी अपनी पुरानी और वर्तमान नौकरी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं. इस सेक्शन में लंबित PF ट्रांसफर क्लेम की स्थिति भी दिखाई जाती है. अगर कोई ट्रांसफर क्लेम लंबित नहीं है, तो स्टेटस में ‘No’ दिखाई देगा. इसके बाद कर्मचारी ‘Claim’ लिंक पर क्लिक करके Form 13 के जरिए Service Transfer Claim कर सकते हैं. अगर किसी कर्मचारी को अपना UAN नंबर याद नहीं है, तो वो इसे अपनी सैलरी स्लिप में देख सकता है या फिर अपने नियोक्ता से प्राप्त कर सकता है.

EPF ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चुनने के बाद कर्मचारी को Online Service/Transfer Request पेज पर भेज दिया जाएगाय इसके बाद निम्न प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

स्टेप 1: पुराने नियोक्ता का Member ID और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें और Get Details पर क्लिक करें.

स्टेप 2: आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए पहचान सत्यापित करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें.

स्टेप 3: EPFO पोर्टल वर्तमान नियोक्ता की जानकारी दिखाएगा, जहां PF राशि ट्रांसफर की जाएगी. सभी डिटेल ध्यान से जांच लें.

स्टेप 4: रिक्वेस्ट जमा होने के बाद EPFO प्रक्रिया पूरी करेगा और पुराने खाते की PF राशि नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.

PF ट्रांसफर करने के फायदे

पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करना कर्मचारियों के लिए कई कारणों से फायदेमंद होता है:

सभी PF खातों की राशि एक जगह जमा हो जाती है, जिससे भविष्य में अधिक निकासी लाभ मिल सकता है.

अंतिम PF सेटलमेंट पर TDS (Tax Deducted at Source) से बचने में मदद मिलती है.

10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी होने पर पेंशन पात्रता मजबूत होती है.

कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के तहत बेहतर बीमा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो अधिकतम ₹7 लाख तक हो सकता है.

EPFO सेवाओं में देरी की संभावना

EPFO ने सदस्यों और नियोक्ताओं को सलाह दी है कि पोर्टल अपग्रेड के बाद कुछ सेवाओं में सामान्य होने तक थोड़ी देरी हो सकती है. इसलिए PF ट्रांसफर या अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों को स्टेटस चेक करते रहना चाहिए.