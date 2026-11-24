EPFO New Rules 2026: EPFO ​​के सेंट्रल बोर्ड ने पिछले दिनों प्रोविडेंट फंड (PF) की बचत तक पहुंच को और अधिक लचीला बनाने के लिए कुछ अहम बदलावों को मंजूरी दी है. न्यूनतम बैलेंस की शर्त को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पूरी रकम निकालने (फाइनल विड्रॉल) के लिए जरूरी वेटिंग पीरियड को 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया गया है. एक नई ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ (SWP) के जरिए रिटायर होने वाले लोग अपनी PF बचत को एक साथ निकालने के बजाय किश्तों में प्राप्त कर सकेंगे.

EPFO ​​ने असल में क्या बदलाव किए हैं?

EPFO ​​के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 3 बड़े बदलावों को मंजूरी दी है. सदस्यों को अपने PF खाते में जो न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होता है, उसे 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. PF की पूरी रकम निकालने के लिए जरूरी वेटिंग पीरियड को 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया गया है. इसके अलावा, रिटायर होने वाले सदस्य अपनी पूरी जमा रकम एक बार में निकालने के बजाय ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ (SWP) के जरिए समय-समय पर पैसे निकाल सकेंगे.

न्यूनतम बैलेंस की शर्त को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का क्या मतलब है?

पहले सदस्यों को अपनी PF बचत का 25 प्रतिशत हिस्सा अपने खाते में न्यूनतम बैलेंस के तौर पर बनाए रखना होता था. अब बोर्ड ने इस शर्त को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है. इससे सदस्यों को अपनी जमा बचत तक पहुंचने में ज्यादा लचीलापन मिलेगा, साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि उनकी लंबी अवधि की सामाजिक सुरक्षा जरूरतों के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित रहे.

कर्मचारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपना PF निकाल सकते हैं?

इसका जवाब नहीं में होगा. इस बदलाव से PF की पूरी रकम निकालने के लिए जरूरी वेटिंग पीरियड 12 महीने से घटकर दो महीने हो गया है. इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पूरी रकम मिल जाएगी. इस बदले हुए वेटिंग पीरियड का मकसद फाइनल सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज करना है, जो EPFO ​​के लागू नियमों और क्लेम की शर्तों के अधीन होगा.

नया ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ क्या है?

‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ (SWP) के तहत रिटायर होने वाले EPF सदस्य अपनी जमा PF बचत को एकमुश्त (एक साथ) निकालने के बजाय नियमित किश्तों में निकाल सकेंगे. सदस्य मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर पैसे निकालने का विकल्प चुन सकेंगे. यह योजना स्वैच्छिक है, इसलिए जो सदस्य अपनी पात्र PF राशि को एक बार में निकालना चाहते हैं, उन्हें समय-समय पर भुगतान (periodic payments) लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

क्या बची हुई PF राशि पर ब्याज मिलता रहेगा?

इसका जवाब हां में होगा. दरअसल, प्रस्तावित SWP ढांचे के तहत, जो राशि नहीं निकाली गई है, उस पर ब्याज मिलता रहेगा. सदस्य नियमित भुगतान प्राप्त करते हुए भी अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रख सकेंगे. इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को उनकी पेंशन के अलावा, रिटायरमेंट के बाद आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना है.

शुरुआत में SWP से किसे लाभ मिलने की संभावना है?

EPFO ​​के अनुसार, शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख सदस्य जिनका PF बैलेंस 5 लाख रुपये से अधिक है, इसके मुख्य लाभार्थी हो सकते हैं. इस सुविधा का उद्देश्य सेवानिवृत्त लोगों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी बचत को प्रबंधित करने में मदद करना है.

यदि सदस्य का SWP की किस्तें प्राप्त करते समय निधन हो जाता है तो क्या होगा?

सरकार के अनुसार, इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य सदस्य के परिवार के हितों की रक्षा करना है। योजना के नियमों के अनुसार, नॉमिनी या आश्रित बची हुई जमा राशि प्राप्त कर सकेंगे.

नए नियम कब लागू होंगे?

ये निर्णय 19 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPFO ​​के ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ की 240वीं बैठक में लिए गए. हालांकि, मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद EPF योजना में जरूरी बदलावों को अधिसूचित (notify) करना होगा. ऐसे में सदस्यों को पैसे निकालने का फैसला लेने से पहले आधिकारिक अधिसूचना और EPFO ​​के दिशा-निर्देशों का इंतजार करना चाहिए.