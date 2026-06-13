EPFO Update: महीनों बीत गए, कब आएगा PF का ब्याज? 8.25% की दर पर EPFO ने दिया ये बड़ा अपडेट!

एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन (EPFO) के सदस्य अपने PF अकाउंट में ब्याज जमा होने का इंतज़ार कर रहे हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए PF ब्याज दर 8.25% ही रखी गई है. हालांकि, दर को स्थिर रखने का फ़ैसला हुए दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सदस्यों के अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं। अब इस मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है.

मार्च 2026 में, EPFO ​​के सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ (CBT) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए EPF डिपॉज़िट पर 8.25% सालाना ब्याज दर की सिफ़ारिश की थी. श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा 2 मार्च को जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, CBT ने सिफ़ारिश की थी कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सदस्यों के EPF अकाउंट में ब्याज जमा किया जाए.

PF अकाउंट में पैसे कब जमा होंगे?

EPFO ब्याज जमा होने का इंतज़ार कर रहे सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइज़ेशन ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा या संभावित तारीख नहीं बताई है. हालांकि, PF ब्याज जमा करने के पिछले ट्रेंड को देखें तो संकेत मिलते हैं कि यह जून और सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है.

ब्याज की रकम EPFO ​​सदस्यों के अकाउंट में तभी जमा की जाती है जब सिफ़ारिश को केंद्र सरकार से औपचारिक मंज़ूरी मिल जाती है और आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना जारी कर दी जाती है. चूंकि इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, इसलिए रकम जमा करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है.

पिछले साल, कई सब्सक्राइबर्स को जून और जुलाई के दौरान उनके अकाउंट में ब्याज मिला था. हालांकि, सही समय अलग-अलग हो सकता है. सदस्यों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि PF ब्याज की जानकारी सभी EPF पासबुक में एक साथ नहीं दिखती है; कुछ सदस्यों को दूसरों की तुलना में अपडेट पहले दिख सकता है.

क्या देरी से ब्याज पर असर पड़ेगा?

इसका जवाब है नहीं; पासबुक अपडेट होने में देरी होने पर भी सब्सक्राइबर्स को पूरा ब्याज मिलता है. EPF स्कीम 1952 के पैरा 60 के तहत, PF अकाउंट पर ब्याज की गणना मासिक रनिंग बैलेंस पर की जाती है और इसे सालाना कंपाउंड किया जाता है. इसलिए, पासबुक में ब्याज दिखने में किसी भी प्रशासनिक देरी से सदस्यों को मिलने वाली अंतिम रकम पर कोई असर नहीं पड़ता है.

अपने PF अकाउंट में जमा ब्याज कैसे चेक करें

EPFO सदस्यों के लिए अपने PF अकाउंट में जमा ब्याज को आसानी से चेक करने के कई विकल्प देता है. सदस्य उमंग ऐप, EPFO ​​मेंबर ई-सर्विस पोर्टल, मिस्ड कॉल सर्विस या EPFO ​​SMS सर्विस का इस्तेमाल करके स्टेटस चेक कर सकते हैं.