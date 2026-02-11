प्राइवेट नौकरी वालों के लिए पेंशन की पूरी जानकारी, ये नियम न जानें तो पड़ेगा भारी नुकसान

EPFO Pension Rules 2026: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर किसी को अपनी सैलरी स्लिप पर PF डिडक्शन दिखता है. लेकिन पेंशन (EPS) वाला हिस्सा अक्सर एक रहस्य बना रहता है. PF का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पासबुक में साफ दिखता है, लेकिन पेंशन वाला कॉलम हमेशा कन्फ्यूजिंग लगता है. असल में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) की यह स्कीम सिर्फ एक सेविंग्स स्कीम नहीं है, बल्कि आपके बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा है. नियमों में हालिया बदलाव और सैलरी लिमिट को लेकर चल रही चर्चाओं ने आम कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए है. अगर आप भी प्राइवेट जॉब में हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी मेहनत की कमाई पेंशन के रूप में कब और किन शर्तों पर आपके अकाउंट में आएगी.

पेंशन पाने के लिए दो जरूरी शर्तें

पेंशन के लिए एलिजिबल बनने के लिए EPFO ​​ने दो सख्त शर्तें तय की हैं, जिन्हें पूरा किए बिना आप मंथली पेंशन का फायदा नहीं पा सकते. पहली और सबसे जरूरी शर्त है 10 साल की “पेंशनेबल सर्विस” पूरी करना है. यह समझना जरूरी है कि सर्विस के साल गिनने का तरीका अलग होता है. अगर आप नौकरी बदलते हैं और अपना PF फंड निकालते हैं, तो वह पिछला समय आपकी पेंशन सर्विस में नहीं गिना जाएगा. पेंशन सर्विस तभी गिनी जाती है जब आप अपना PF किसी नई कंपनी में ट्रांसफर करते हैं. एक और ज़रूरत उम्र से जुड़ी है. पूरी पेंशन पाने के लिए एक कर्मचारी की उम्र 58 साल होनी चाहिए. इसका मतलब है कि 10 साल की बचत और 58 साल की उम्र मिलकर आपको ज़िंदगी भर पेंशन का हक दिलाती है.

आपकी सैलरी से कटा हुआ पैसा पेंशन फंड में कैसे पहुंचता है?

लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि उनका पूरा PF डिडक्शन उनके अकाउंट में जमा हो जाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग है. आपके PF में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 8.33% एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) में जाता है. हालांकि यह कंट्रीब्यूशन आपकी पूरी सैलरी पर आधारित नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा तय की गई सैलरी लिमिट पर आधारित है. यही वजह है कि लाखों रुपये महीने कमाने वाले कर्मचारी भी एक तय लिमिट से ज़्यादा पेंशन नहीं पा सकते है. यह पैसा सीधे आपके हाथ में नहीं आता, बल्कि एक पूल में जमा होता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम के तौर पर वापस मिलता है.

50 साल की उम्र में पेंशन लेने के लिए ड्राफ्ट बनवाना महंगा हो सकता

पेंशन की रकम इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपको यह कब मिलनी शुरू होती है. EPFO ​​के नियमों के मुताबिक आप 50 साल की उम्र के बाद भी पेंशन ले सकते हैं, लेकिन इसे “अर्ली पेंशन” माना जाता है. अगर आप 58 साल का होने तक इंतज़ार किए बिना 50 साल की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते है.

अगर आप 10 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो क्या आपको फिर भी पैसे मिलेंगे?

नौकरीपेशा लोगों को हमेशा डर रहता है कि अगर उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी नहीं की, तो क्या उनकी पेंशन का पैसा डूब जाएगा? इसका जवाब है नहीं. अगर आपकी कुल सर्विस 10 साल से कम है, तो आप हर महीने पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है.