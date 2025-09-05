Home > व्यापार > एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस

एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस

EPFO Rule: सरकार ने EPFO पेंशन नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब कर्मचारी अगर सिर्फ एक महीने भी नौकरी करते हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा।

Published By: JP Yadav
Published: September 5, 2025 14:21:00 IST

EPFO New Rule
EPFO New Rule

EPFO New Rule: सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा पेश की है। अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक महीने की नौकरी करता है, तो भी वह EPFO की पेंशन पाने का हकदार होगा। इससे पहले यह लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जिन्होंने लंबे समय तक काम किया हो लेकिन अब इस नियम में बदलाव कर इसे सभी के लिए आसान बना दिया गया है। इस बदलाव से बीपीओ, लॉजिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट जैसी अस्थायी नौकरियों में काम करने वाले लोग ज्यादा लाभान्वित होंगे। क्योंकि अक्सर ये कर्मचारी जल्दी नौकरी छोड़ देते थे और उनका पेंशन का पैसा खो जाता था। नया नियम इन्हीं लोगों के फायदे को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

जानें पहले के नियम

पहले के नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी छह महीने से कम समय काम करता था तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब बदलाव के बाद केवल एक महीने की नौकरी करने के बाद भी वह EPS (Employee Pension Scheme) का हिस्सा बन जाएगा और पेंशन का फायदा ले सकेगा। इस नए नियम से कम समय के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।

पेंशन स्टेटस करने का आसान तरीका

1. सबसे पहले अपनी EPF पासबुक देखें।

2. पासबुक में आपको EPS के तहत कटे हुए पैसे और उनके योगदान की जानकारी मिलेगी।

3. पासबुक देखने के लिए इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login

4. वेबसाइट पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।

5. लॉगिन के बाद EPS में हुई कटौती की डिटेल्स चेक करें।

समस्या होने पर शिकायत कहां दर्ज करें?

अगर आपकी पासबुक में EPS कटौती नहीं दिखती या पेंशन का पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो आप EPFO को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करते समय 2024 का उल्लेख करना जरूरी है। इससे आपको आपके हक के अनुसार पेंशन मिलने में मदद मिलेगी। यह नया नियम खासतौर पर युवाओं और अस्थायी कर्मचारीयों के लिए राहत लेकर आया है। अब चाहे आप केवल कुछ महीनों के लिए काम करें आपका योगदान सुरक्षित रहेगा और भविष्य में आप पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल लंबे समय तक काम करने वालों के लिए थी। यह नया नियम खासकर बीपीओ, लॉजिस्टिक्स और अस्थायी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। पेंशन स्टेटस चेक करने के लिए EPF पासबुक और आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आए तो 2024 का जिक्र करते हुए EPFO में ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं।

Tags: Employe PensionepfoEPFONewRuleJobSecurityOne Month Job BenefitPension Benefit
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस
एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस
एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस
एक महीने नौकरी करके बने EPFO की पेंशन पाने के हकदार! जाने क्या है प्रोसेस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?