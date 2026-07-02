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EPFO New Rules 2026: इनहैंड सैलरी होगी कम? EPFO 2026 के नए नियमों ने बढ़ाई PF कटौती की चिंता, तुरंत जानें नए नियम

EPFO New Rules 2026: बुधवार को नोटिफाई की गई नई 'एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026' के तहत कर्मचारियों को ₹15,000 प्रति माह की कानूनी वेतन सीमा तक अपनी सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान करना होगा.

By: Anshika thakur | Last Updated: July 2, 2026 1:24:12 PM IST

EPFO New Rules 2026
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EPFO New Rules 2026: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड में योगदान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इन बदलावों के तहत कर्मचारी का अनिवार्य योगदान ₹1,800 प्रति माह तय किया गया है, जबकि इस राशि से ज्यादा का कोई भी योगदान स्वैच्छिक होगा.
 

अनिवार्य PF सीमा

 
बुधवार को नोटिफाई की गई नई ‘एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026’ के तहत कर्मचारियों को ₹15,000 प्रति माह की कानूनी वेतन सीमा तक अपनी सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान करना होगा. इसका मतलब है कि उनकी असल कमाई चाहे जो भी हो, कर्मचारियों को हर महीने ₹1,800 का PF योगदान अनिवार्य रूप से करना होगा.
 
उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹1 लाख प्रति महीना है तो भी अनिवार्य PF कटौती ₹1,800 ही रहेगी और एम्प्लॉयर स्कीम के नियमों के अनुसार उतनी ही रकम का योगदान करेगा.
 
जो कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करना चाहते हैं वे तय सीमा से ज्यादा योगदान अपनी मर्जी से कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारियों के पास यह विकल्प है कि वे अपनी सैलरी के उस हिस्से पर स्टैंडर्ड रेट या उससे ज्यादा रेट से योगदान कर सकें जो ₹15,000 की सीमा से ज्यादा है.
 
हालांकि एम्प्लॉयर के लिए इन अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान (voluntary contributions) के बराबर योगदान करना जरूरी नहीं है. वे चाहें तो अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं. नियमों के तहत, कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों के पास किसी भी समय ऐसे स्वैच्छिक योगदान को कम करने या बंद करने की सुविधा है.
 
इस संशोधित व्यवस्था का असर लगभग 8 करोड़ सक्रिय EPFO ​​सब्सक्राइबर्स पर पड़ने की उम्मीद है. इससे कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी, जबकि अनिवार्य प्रोविडेंट फंड कटौती की सीमा ₹1,800 प्रति माह बनी रहेगी.

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