रिश्वत लेने वाले हो जाएं सावधान! EPFO ने दी शिकायत करने की जानकारी

EPFO corruption alert: EPFO का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। यह खबर कर्मचारियों और सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए फायदेमंद है.

October 8, 2025

EPFO corruption: EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) ने सोशल मीडिया के जरिए भ्रष्टाचार करने वालों को रोकने के लिए चेतावनी जारी की है. EPFO ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. अगर आप EPFO से जुड़ी हैं या आप इसके लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है.

EPFO कर रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

कई बार सुनने में आता है कि ईपीएफओ के लोग सब्सक्राइबरों से पैसे लेकर उनका काम करते हैं. जानकारी की कमी की वजह से लोग रिश्वत देना मजबूर हो जाते हैं. इस तरह की समस्या को रोकने के लिए ईपीएफओ ने कर्मचारियों और सदस्यों को अलर्ट किया है. साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी तरह की रिश्वत या लेने-देने से बचना चाहिए.  अगर आपके साथ भ्रष्टाचार  हो तो उसे ईपीएफओ के पास रिपोर्ट करें. ईपीएफओ ने कहा है कि रिश्वत लेने वाले और देने वालों पर वे पूरी तरह नजर रखे हुए हैं, और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. 

ईपीएफओ की सलाह

EPFO ने अपने पोस्ट में कर्मचारियों और सब्सक्राइबरों से कहा कि सभी लोग भ्रष्टाचार से दूरी बनाकर रखें. EPFO सेवाएं पाने के लिए आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती. EPFO की हर सुविधा बिना पैसे लिए दी जाती हैं. अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो EPFO को तुरंत सूचित करें.

रिश्वत मांगने पर कैसे करें शिकायत?

अगर कोई आपसे घूस मांगता है या भ्रष्टाचार करता है, तो इसकी जानकारी या शिकायत आप CVC या CVO को कर सकते हैं. इसके लिए शिकायत आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं.

