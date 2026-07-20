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EPFO KYC Update: घर बैठे मिनटों में अपडेट करें अपना KYC! जानिए ऑनलाइन पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

EPFO KYC Update Online: अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को मिलाकर कुल रकम ₹15,000 या उससे कम है, तो आप EPF अकाउंट खुलवा सकते हैं. अगर यह रकम हर महीने ₹15,000 से ज्यादा है, तो आपके पास वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) चुनने का विकल्प भी होता है.

By: Anshika thakur | Published: July 20, 2026 1:03:58 PM IST

EPFO KYC Update
EPFO KYC Update


EPFO KYC Update Online: भारत में सैलरी पाने वाले लोगों के लिए एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) एक सुरक्षित, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट टूल और रिटायरमेंट के लिए बचत का विकल्प है. अगर आपकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) को मिलाकर कुल रकम ₹15,000 या उससे कम है, तो आप EPF अकाउंट खुलवा सकते हैं. अगर यह रकम हर महीने ₹15,000 से ज्यादा है, तो आपके पास वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) चुनने का विकल्प भी होता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष (FY2025-26) के लिए सैलरी पाने वाले नागरिकों के EPF और VPF योगदान पर 8.25% ब्याज दर के EPFO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. EPF ब्याज जमा करने की प्रक्रिया इस साल 15 जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद थी. यह लगातार तीसरी बार है जब EPF सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट फंड बॉडी के पास जमा अपनी प्रोविडेंट फंड बचत पर 8.25% ब्याज दर मिल रही है.

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आइए देखें कि EPF सब्सक्राइबर्स रिटायरमेंट सेविंग्स फंड बॉडी के ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट के लिए KYC (नो योर कस्टमर) डिटेल्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे अपडेट कर सकते हैं.

अपने EPFO अकाउंट के लिए KYC कैसे अपडेट करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

खास बात यह है कि फंड निकालने, फंड ट्रांसफर करने और क्लेम सेटलमेंट जैसी सेवाओं के लिए EPFO ने आधार को लिंक करना ज़रूरी बना दिया है. आम तौर पर यह काम एम्प्लॉयर (employer) करता है, लेकिन आप चाहें तो उमंग (Umang) ऐप का इस्तेमाल करके आधार सीडिंग की प्रक्रिया खुद भी पूरी कर सकते हैं. पहचान की पुष्टि (identity verification) के लिए e-KYC भी जरूरी है जिसके लिए आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है.

KYC अपडेट मुख्य रूप से EPFO पोर्टल के जरिए किए जाते हैं. जानिए यह कैसे किया जाता है:

  • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें और बाईं ओर दिए गए पैनल में ‘Profile Information’ पर क्लिक करें.
  • अगर आपके PAN या बैंक अकाउंट की जानकारी के आगे Not Available लिखा आता है तो आपको उन्हें अपडेट करना होगा.
  • Manage पर जाकर KYC की प्रक्रिया शुरू करें.
  • Bank विकल्प पर क्लिक करें, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें और उसे कन्फर्म करें. अपना IFSC कोड डालें और ब्रांच की जानकारी कन्फर्म करने के लिए Verify IFSC पर क्लिक करें.
  • डिस्क्लेमर स्वीकार करें Save पर क्लिक करें और आधार OTP का इस्तेमाल करके वेरिफाई करें.
  • अब PAN ऑप्शन चुनें और अपना 10 अंकों का नंबर और अपना नाम ठीक वैसे ही डालें जैसा वह कार्ड पर लिखा है.
  • डिस्क्लेमर स्वीकार करें Save पर क्लिक करें और आधार OTP का इस्तेमाल करके वेरिफाई करें.
  • सबमिट करने के बाद, बैंक KYC रिक्वेस्ट सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक ब्रांच को भेजी जाती है. इसके बाद स्टेटस बदलकर Pending with Employer for Digital Signing हो जाता है.
  • इसके बाद आपके एम्प्लॉयर को अपने DSC का इस्तेमाल करके इसे मंजूरी देनी होगी. इस दो-स्टेप प्रोसेस में सात से 10 वर्किंग डे लग सकते हैं. अगर यह ज़्यादा समय तक पेंडिंग रहता है तो सीधे HR से संपर्क करें.

KYC के बाद ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करें

आपके EPFO अकाउंट के लिए जरूरी नॉमिनेशन की प्रक्रिया, KYC होने के बाद ही पोर्टल पर पूरी की जा सकती है. 

  • EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें और Manage E-Nomination पर जाएं.
  • अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करें, जिसमें फोटो (साइज 100 KB से कम) और अपना पता जोड़ना शामिल है.
  • इसके बाद Add Family Detail पर क्लिक करके नॉमिनी की जानकारी जोड़ें. इसमें उनका आधार नंबर, फ़ोटो (साइज 100 KB से कम), आपके साथ उनका रिश्ता (जीवनसाथी, बच्चे, आश्रित) और आप उनमें से हर एक को कितना हिस्सा या प्रतिशत देना चाहते हैं, जैसी जानकारी शामिल करें.
  • “E-sign” पर क्लिक करें.
  • अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID डालें और वेरिफिकेशन पूरा करें.
  • सिस्टम आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करके आपके नॉमिनेशन को डिजिटल रूप से साइन करता है और इसे EPFO रिकॉर्ड में सेव कर लेता है.
  • ध्यान रखें कि आपको आधार OTP-बेस्ड ई-साइन प्रोसेस पूरा करना होगा वरना आपका नॉमिनेशन पेंडिंग रहेगा और मान्य नहीं होगा.

Tags: EPF Aadhaar LinkingEPFO KYC onlineEPFO KYC Updateepfo portalEPFO Step-by-Step GuideUpdate EPF KYC
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