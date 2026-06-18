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EPF Interest Rate: नौकरीपेशा लोगों की लगी लॉटरी! सरकार ने 8.25% ब्याज को दी मंजूरी, इसी महीने खाते में आएगा पैसा

PF खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने 8.25% ब्याज दर को हरी झंडी दे दी है. जानिए आपके खाते में कब और कैसे क्रेडिट होगी यह रकम, पूरी डिटेल यहां देखें...

By: Shivani Singh | Published: June 18, 2026 3:38:32 PM IST

सरकार ने 8.25% ब्याज दर को हरी झंडी दे दी है
सरकार ने 8.25% ब्याज दर को हरी झंडी दे दी है


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सात करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25% की ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ ब्याज इसी महीने (जून 2026) के अंत तक नौकरीपेशा लोगों के खातों में क्रेडिट किया जा सकता है. 

नियमों के मुताबिक, EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ (CBT) द्वारा तय की गई ब्याज दर को जब तक वित्त मंत्रालय की हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक इसे लागू नहीं माना जाता. अब वित्त मंत्रालय ने इस पर अपनी अंतिम सहमति दे दी है.

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लगातार तीसरे साल बरकरार रही दर

इससे पहले, इसी साल 2 मार्च को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई CBT की बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर तय करने का फैसला लिया गया था. यह लगातार तीसरा साल है जब सरकार ने इस ब्याज दर को इसी स्तर पर बरकरार रखा है. चूँकि भारत सरकार EPF की गारंटर होती है, इसलिए इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।

तुरंत खाते में आएगा पैसा: सूत्रों ने बताया कि श्रम मंत्रालय के निर्देश पर EPFO इसी महीने अंशधारकों के खातों में ब्याज की रकम डालना शुरू कर देगा। अच्छी बात यह है कि EPFO द्वारा विकसित किए गए नए सिस्टम के तहत अब ब्याज की राशि बिना किसी देरी के तुरंत खातों में ट्रांसफर हो जाएगी।

पिछले कुछ वर्षों में कैसा रहा EPF ब्याज दर का सफर?

अगर बीते कुछ सालों पर नजर डालें, तो EPF पर मिलने वाले ब्याज में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं:

EPF Interest Rate: नौकरीपेशा लोगों की लगी लॉटरी! सरकार ने 8.25% ब्याज को दी मंजूरी, इसी महीने खाते में आएगा पैसा

गौरतलब है कि साल 2021-22 में ब्याज दर को घटाकर 8.10% कर दिया गया था, जो करीब 40 साल का सबसे निचला स्तर था. इससे पहले साल 1977-78 में सबसे कम 8% ब्याज मिला था. हालांकि, पिछले तीन सालों से सरकार ने इसे 8.25% पर थाम रखा है, जिससे देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है.

Tags: EPFepfo
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