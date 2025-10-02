EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान

अक्टूबर महीना शुरू होते ही और पेंशन पाने वाले लोग ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है. अगले महीने की सबसे महत्वपूर्ण बैठकें में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक है. कर्मचारी उम्मीद कर है कि ईपीएफ के ब्याज दर या लाभों में बदलाव होगा जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हो सकती है.

EPS न्यूनतम पेंशन:

रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) 10 से 11 अक्टूबर को एक बैठक करेगा जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे. यह बोर्ड EPFO में सबसे बड़ा फैसला लेने वाला संस्था है जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता,राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं

कहा जा रहा है कि ईपीएफओ ईपीएफ और ईपीएस खातों के लिए बिना रुकावट के लेनदेन की सुविधा देने के लिए बड़ी अपडेट योजना बनाई जा रही है. ईपीएफओ पोर्टल में भी सुधार की उम्मीद है. इसके लिए इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को चुना गया है.

साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने की संभावना है. ट्रेड यूनियनों की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है. एचडीएफसी स्काई ब्लॉग के अनुसार, ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने आखिरकार उनकी मांग पर विचार करने का फैसला कर लिया है.

इससे पहले रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो सकती है. ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों ने इसकी जोरदार मांग की थी. मगर, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ने की संभावना कम ही है.

