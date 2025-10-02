EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान
Home > व्यापार > EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान

EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान

private सेक्टर में काम करने वाले देशभर के लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है. EPFO ने करीब 8 करोड़ प्राइवेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है.

By: Anshika thakur | Last Updated: October 2, 2025 2:14:33 PM IST

EPFO
EPFO

अक्टूबर महीना शुरू होते ही और पेंशन पाने वाले लोग ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है. अगले महीने की सबसे महत्वपूर्ण बैठकें में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक है. कर्मचारी उम्मीद कर है कि ईपीएफ के ब्याज दर या लाभों में बदलाव होगा जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हो सकती है.

EPS न्यूनतम पेंशन:

रिपोर्ट के अनुसार  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी)  10 से 11 अक्टूबर को एक बैठक करेगा जिसकी अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे. यह बोर्ड EPFO में सबसे बड़ा फैसला लेने वाला संस्था है जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता,राज्य और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं

कहा जा रहा है कि ईपीएफओ ईपीएफ और ईपीएस खातों के लिए बिना रुकावट के लेनदेन की सुविधा देने के लिए बड़ी अपडेट योजना बनाई जा रही है. ईपीएफओ पोर्टल में भी सुधार की उम्मीद है. इसके लिए इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को चुना गया है.

साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने की संभावना है.  ट्रेड यूनियनों की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है. एचडीएफसी स्काई ब्लॉग के अनुसार, ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने आखिरकार उनकी मांग पर विचार करने का फैसला कर लिया है.

शादी और त्योहार के सीजन में गोल्ड रेट छू रहे हैं आसमान! आइए जानते हैं आपके शहर के ताजा भाव

इससे पहले रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो सकती है. ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों ने इसकी जोरदार मांग की थी. मगर, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ने की संभावना कम ही है.

चांदी में इंवेस्टमेंट का सबसे अच्छा चांस, चूके तो नहीं मिलेगा मौका; जानें कब तक पहुंच जाएंगे 3 लाख तक दाम

Tags: CBT MeetingEPF Portal UpgradeEPF TransactionsEPF Updatesepfo
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान
EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान
EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान
EPFO का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! कहीं देर ना हो जाए जरूर दें ध्यान