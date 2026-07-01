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EPFO Extends Online Service: क्लेम और पासबुक डाउनलोड पर लगी रोक की समय सीमा फिर बढ़ी, जानें कब शुरू होगी सर्विस

PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! EPFO ने ऑनलाइन सर्विस पर रोक को और बढ़ा दिया है. क्लेम और पासबुक डाउनलोड जैसी जरूरी सुविधाएं कब शुरू होंगी, पूरी डिटेल जानें.

By: Shivani Singh | Published: July 1, 2026 7:21:18 PM IST

EPFO Extends Online Service: क्लेम और पासबुक डाउनलोड पर लगी रोक की समय सीमा फिर बढ़ी, जानें कब शुरू होगी सर्विस


अगर आप अपना पीएफ (PF) बैलेंस चेक करने या पैसे निकालने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा और सब्र करना होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी ऑनलाइन मेंबर और एम्प्लॉयर सर्विस के सस्पेंशन को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि ऑनलाइन क्लेम सबमिशन और पासबुक डाउनलोड जैसी जरूरी सुविधाएं फिलहाल ठप रहेंगी.

अब कब शुरू होगी सर्विस?

EPFO के नए अपडेट के मुताबिक, देश भर में चल रहे मेंटेनेंस के काम को अब 1 जुलाई 2026 की रात 11:59 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके बाद, 2 जुलाई 2026 को रात 12:00 बजे से ये ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू होने की उम्मीद है.

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आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी?

दरअसल, EPFO अपने क्लेम्स प्रोसेसिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा डेटाबेस कंसॉलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहा है. यह काम 26 जून से ही चल रहा है. विभाग का कहना है कि इस अपग्रेड से भविष्य में क्लेम प्रोसेस होने की रफ्तार बढ़ेगी, डिजिटल ढांचा मजबूत होगा और सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा पुख्ता होगी.

पहले क्या थी प्लानिंग?

शुरुआत में यह मेंटेनेंस वर्क 28 जून को खत्म होना था और उम्मीद थी कि 29 जून से सारी सेवाएं चालू हो जाएंगी. लेकिन तकनीकी अपग्रेड में लग रहे समय को देखते हुए EPFO को अपनी टाइमलाइन बदलनी पड़ी है.

कौन-कौन सी सर्विस पर लगा है ब्रेक?

जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स (कंपनियां) पोर्टल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. फिलहाल नीचे दी गई सेवाएं पूरी तरह बंद हैं:

  • नए ऑनलाइन क्लेम जमा करना और पुराने क्लेम्स की प्रोसेसिंग.
  • पीएफ पासबुक डाउनलोड करना और क्लेम का स्टेटस ट्रैक करना.
  • पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालना.
  • प्रोफाइल या पर्सनल डिटेल्स (जैसे नाम, जन्मतिथि) में सुधार करना.
  • UMANG ऐप के जरिए मिलने वाली EPFO की सभी डिजिटल सेवाएं.
  • कंपनियों (Employers) के लिए रूटीन कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम.

ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं

इस तकनीकी बदलाव के बीच आपको याद दिला दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए EPF ब्याज दर को 8.25% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है. यह लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Tags: epfo
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