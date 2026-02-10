EPFO में छुपा है 7 लाख का फ्री बेनिफिट! अगर आपका भी कट रहा है PF, तो गलती से भी मिस न करें ये मौका

PF Account Benefits: हर कर्मचारी के लिए PF (प्रोविडेंट फंड) सिर्फ़ रिटायरमेंट फंड या बचत का ज़रिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अकाउंट मुश्किल समय के लिए मुफ़्त इंश्योरेंस कवरेज भी दे सकता है? आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं. दरअसल, EPFO अपने सब्सक्राइबर को न सिर्फ़ पेंशन और जमा की गई बचत देता है, बल्कि ₹7 लाख तक का मुफ़्त लाइफ़ इंश्योरेंस कवरेज भी देता है. यह सुविधा EDLI (कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा) स्कीम के तहत मिलती है.

बिना किसी खर्च के बड़ा लाभ

आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कर्मचारी का एक भी पैसा खर्च नहीं होता. इतना ही नहीं EDLI स्कीम के मुताबिक दिए जाने वाले इंश्योरेंस कवर का पूरा प्रीमियम आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर देता है. आपको बता दें जैसे ही आपका प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट खुलता है, आप अपने आप इस इंश्योरेंस स्कीम में एनरोल हो जाते हैं. इस दौरान एक कर्मचारी को कोई अलग से फॉर्म भरने या किसी एप्लीकेशन प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होती है. साथ ही बता दें कि इस स्कीम का मुख्य मकसद कर्मचारी के नौकरी के दौरान किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होने पर उसके परिवार को अचानक होने वाली आर्थिक परेशानी से बचाना है.

ऐसे तय होती है रकम

वहीं अब आप सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस की रकम कैसे तय होती है? तो बता दें कि यह कैलकुलेशन पूरी तरह से कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करता है. नियमों के मुताबिक, पिछले 12 महीनों की कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) को आधार बनाया जाता है. इंश्योरेंस कवर की रकम औसत सैलरी का 35 गुना होती है. इस रकम में ₹1.75 लाख का बोनस भी जोड़ा जाता है. वहीं अगर आप भी किसी आर्थिक समस्या या किसी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है.

